Suryagarha vidhan sabha Chunav Result: सूर्यगढ़ बनेगा किसका गढ़? इंतजार होगा खत्म
Suryagarha election Result: सूर्यगढ़ सीट पर मौजूदा विधायक को टिकट नहीं मिला है। हालांकि, 2020 में दूसरे स्थान पर रहने वाले प्रत्याशी को फिर से टिकट मिला है।
बिहार डेस्क, नई दिल्ली। सूर्यगढ़ विधानसभा सीट से कुल आठ प्रत्याशी चुनीवा मैदान में थे जिनके भाग्य का फैसला कुछ ही घंटों में होने वाला है। राष्ट्रीय जनता दल के प्रह्लाद यादव यहां से मौजूदा विधायक है जिन्हें पिछली बार 62,306 वोट मिले थे। उन्होंने जनता दल युनाइटेड के रामानंद मंडल को 9589 वोटों से मात दी थी।
आरजेडी ने इस बार प्रह्लाद यादव को टिकट न देकर प्रेम सागर चौधरी पर भरोसा जताया है। वहीं जेडीयू से रामानंद मंडल एक बार फिर मैदान में हैं। देखना होगा कि इस बार रामानंद मंडल को जीत मिलती है या फिर एक बार फिर वह निराश होते हैं। इस सीट के लिए पहले चरण में मतदान हुआ था और अब सभी प्रत्याशी परिणामों पर अपनी नजरें गढ़ाए बैठे हैं।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।