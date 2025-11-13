Suryagarha vidhan sabha Chunav Result: सूर्यगढ़ बनेगा किसका गढ़? इंतजार होगा खत्म

बिहार डेस्क, नई दिल्ली। सूर्यगढ़ विधानसभा सीट से कुल आठ प्रत्याशी चुनीवा मैदान में थे जिनके भाग्य का फैसला कुछ ही घंटों में होने वाला है। राष्ट्रीय जनता दल के प्रह्लाद यादव यहां से मौजूदा विधायक है जिन्हें पिछली बार 62,306 वोट मिले थे। उन्होंने जनता दल युनाइटेड के रामानंद मंडल को 9589 वोटों से मात दी थी।

आरजेडी ने इस बार प्रह्लाद यादव को टिकट न देकर प्रेम सागर चौधरी पर भरोसा जताया है। वहीं जेडीयू से रामानंद मंडल एक बार फिर मैदान में हैं। देखना होगा कि इस बार रामानंद मंडल को जीत मिलती है या फिर एक बार फिर वह निराश होते हैं। इस सीट के लिए पहले चरण में मतदान हुआ था और अब सभी प्रत्याशी परिणामों पर अपनी नजरें गढ़ाए बैठे हैं।