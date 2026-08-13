लखीसराय: शौच के लिए गए युवक की किऊल नदी के गड्ढे में डूबने से मौत; बालू खनन से बने गड्ढों पर फूटा लोगों का गुस्सा

संवाद सहयोगी, लखीसराय। लखीसराय शहर के कबैया थाना क्षेत्र अंतर्गत नया बाजार वार्ड संख्या 25 स्थित सूर्यनारायण घाट के समीप गुरुवार की सुबह एक दुखद और दर्दनाक हादसा हो गया। यहां किऊल नदी में बने एक गहरे और खतरनाक गड्ढे में डूबने से एक 19 वर्षीय नवयुवक की अकाल मौत हो गई।

मृतक युवक की पहचान शहर के वार्ड संख्या 33 (व्यायामशाला गली) निवासी फेकन राम के पुत्र करण कुमार (19 वर्ष) के रूप में की गई है। युवक की मौत की खबर फैलते ही परिजनों के बीच चीख-पुकार मच गई और पूरे मोहल्ले में मातमी सन्नाटा पसर गया।

शौच के लिए गया था युवक, पैर फिसलने से गहरे पानी में समाया प्राप्त जानकारी के अनुसार, करण कुमार रोज की तरह गुरुवार की सुबह किऊल नदी के किनारे शौच के लिए गया हुआ था। इसी दौरान नदी किनारे चलते समय अचानक उसका पैर फिसल गया या अनजाने में वह नदी के भीतर पानी से भरे गहरे गड्ढे में चला गया।

गहराई अधिक होने और तैरना न आने के कारण करण संतुलन खो बैठा और गहरे पानी में डूबने लगा। आसपास मौजूद लोगों ने जब उसे डूबते देखा तो शोर मचाया, जिसके बाद स्थानीय गोताखोरों और ग्रामीणों ने बिना देर किए नदी में छलांग लगा दी।

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कड़ी मशक्कत के बाद निकाला बाहर घटना की जानकारी मिलते ही सूर्यनारायण घाट पर बड़ी संख्या में स्थानीय लोगों की भीड़ जमा हो गई। ग्रामीणों ने काफी कड़ी मशक्कत और खोजबीन के बाद करण को किऊल नदी के उस गहरे गड्ढे से बाहर निकाला।

आनन-फानन में परिजन और स्थानीय लोग उसे तुरंत इलाज के लिए सदर अस्पताल लखीसराय ले गए, लेकिन वहां ड्यूटी पर मौजूद डॉक्टरों ने प्राथमिक जांच के बाद ही उसे मृत घोषित कर दिया। डॉक्टरों द्वारा मौत की पुष्टि करते ही अस्पताल परिसर में परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल हो गया।

मामले की जांच में जुटी पुलिस: पुलिस अधिकारियों का कहना है कि परिजनों के बयान और प्राथमिक जानकारी के आधार पर नियमानुसार आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है। शव का पोस्टमार्टम कराने के बाद उसे परिजनों को सौंप दिया गया है और पूरे मामले की गहनता से छानबीन जारी है।

पूरे क्षेत्र में शोक की लहर: इस हृदयविदारक घटना के बाद से ही पूरे इलाके में सन्नाटा और मातम पसरा हुआ है। जो भी इस हादसे के बारे में सुन रहा है, स्तब्ध रह जा रहा है। परिजनों के आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे हैं और स्थानीय लोग पीड़ित परिवार को इस कठिन समय में ढांढस बंधाने पहुंच रहे हैं।

अवैध बालू खनन से बने गड्ढे बने जानलेवा, स्थानीय लोगों में भारी आक्रोश घटना के बाद स्थानीय ग्रामीणों का गुस्सा फूट पड़ा। लोगों ने आरोप लगाया कि किऊल नदी में लंबे समय से हो रहे अवैध बालू खनन के कारण नदी के पेट में जगह-जगह जानलेवा बड़े-बड़े और गहरे गड्ढे बन गए हैं।

बारिश न होने के कारण हालांकि किऊल नदी का अधिकांश हिस्सा सूखा हुआ है, लेकिन बालू माफियाओं द्वारा खोदे गए इन गहरे गड्ढों में पानी भरा रहता है, जो दूर से समतल नजर आते हैं। स्थानीय लोगों ने प्रशासन से अवैध खनन पर सख्ती से रोक लगाने और किऊल नदी में बने खतरनाक गड्ढों को भरने की मांग की है।