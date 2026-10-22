लखीसराय में घर में घुसकर महिला से मारपीट व छेड़खानी; भड़के लोगों ने पचना रोड के पास मुख्य सड़क की जाम

जागरण संवाददाता, लखीसराय। Lakhisarai Crime News: लखीसराय नगर क्षेत्र अंतर्गत किऊल बस्ती में बुधवार की देर रात असामाजिक तत्वों द्वारा एक घर का दरवाजा तोड़कर भीतर घुसने और महिला के साथ मारपीट व अश्लील हरकत करने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। इस घटना से आक्रोशित स्थानीय ग्रामीणों और पीड़ित परिवार के सदस्यों ने गुरुवार की सुबह पचना रोड मोड़ के समीप शहर की मुख्य सड़क पर उतरकर जोरदार प्रदर्शन किया और आवागमन को पूरी तरह ठप कर दिया।

करीब 45 मिनट तक मुख्य सड़क पर दोनों ओर वाहनों के पहिये थमे रहे, जिससे शहर का यातायात अस्त-व्यस्त हो गया। बाद में स्थानीय पुलिस द्वारा मौके पर पहुंचकर आरोपितों के विरुद्ध कड़ी कानूनी कार्रवाई का ठोस आश्वासन दिए जाने के बाद ही ग्रामीणों ने जाम हटाया।

देर रात घर का दरवाजा तोड़ घुसे मनचले मिली जानकारी के अनुसार, बुधवार की रात किऊल बस्ती निवासी रंजीत राम के घर पर कुछ असामाजिक तत्वों ने अचानक धावा बोल दिया। आरोपियों ने जबरन घर का मुख्य दरवाजा तोड़ दिया और भीतर दाखिल हो गए।

घर के अंदर मौजूद एक महिला सदस्य के साथ आरोपियों ने गाली-गलौज करते हुए बेरहमी से मारपीट की और उसके साथ गंभीर अश्लील हरकतें व छेड़खानी की। महिला के चीखने-चिल्लाने पर जब आसपास के लोग जुटने लगे, तो आरोपी जान से मारने की धमकी देते हुए मौके से फरार हो गए। रात में हुई इस हैवानियत से पीड़ित परिवार बुरी तरह सहम गया।

पचना रोड के पास सड़क जाम, 45 मिनट तक फंसे रहे वाहन गुरुवार की सुबह जैसे ही यह बात बस्ती और आसपास के इलाकों में फैली, लोगों का आक्रोश फूट पड़ा। घटना के विरोध में बड़ी संख्या में महिलाएं और पुरुष एकजुट होकर पचना रोड के समीप पहुंचे और बांस-बल्ले लगाकर शहर के व्यस्त मुख्य मार्ग को जाम कर दिया।

प्रदर्शनकारी आरोपियों की अविलंब पहचान कर उनकी त्वरित गिरफ्तारी की मांग कर रहे थे। सुबह के समय मुख्य सड़क जाम होने से कार्यालय, स्कूल, कचहरी और रेलवे स्टेशन जाने वाले दैनिक यात्रियों व आम राहगीरों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। सड़क के दोनों ओर दोपहिया और चारपहिया वाहनों की लंबी कतारें लग गईं।

पुलिस के आश्वासन पर हटा जाम, आरोपितों की तलाश तेज सड़क जाम और हंगामे की सूचना मिलते ही स्थानीय थाने की पुलिस तत्काल दल-बल के साथ पचना रोड पहुंची। पुलिस पदाधिकारियों ने आक्रोशित ग्रामीणों को समझा-बुझाकर शांत कराने का प्रयास किया।