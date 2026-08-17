लखीसराय मंदिर हादसा: मृतकों के परिवार को मिला मुआवजा, RJD ने प्रशासनिक व्यवस्था पर उठाए सवाल

जागरण संवाददाता, लखीसराय। Bihar Temple Stampede: अशोकधाम मंदिर में सावन की तीसरी सोमवारी को हुई भगदड़ में सात महिला श्रद्धालुओं की मौत के बाद जिला प्रशासन ने मृतकों के आश्रितों को चार-चार लाख रुपये की मुआवजा राशि का चेक प्रदान किया।

जिलाधिकारी शैलेंद्र कुमार ने मृतकों के स्वजन को सहायता राशि का चेक सौंपा। हादसे के बाद प्रशासन की ओर से राहत और घायलों के उपचार की व्यवस्था को लेकर भी कार्रवाई की जा रही है। हादसे में जान गंवाने वाली महिलाएं मनमाला देवी (44), पति निरंजन कुमार, बड़हिया वार्ड 12 रिंकू देवी (50), पति नीरज यादव, बऊटोला फरदा, मुंगेर हेमलता देवी (55), पति सुरेंद्र यादव, प्रतापपुर, हलसी ललिता देवी (50), पति गोरेलाल यादव, प्रतापपुर, हलसी सविता कुमारी (35), पति रणवीर यादव, प्रतापपुर, हलसी सरोज देवी (65), पति जनार्दन सिंह, बकांवा भदौर, पटना सावित्री देवी (49), पति मोहन यादव, चननिया, लखीसराय केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने जताई संवेदना, इलाज बेहतर करने का निर्देश क्षेत्रीय सांसद सह केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह ने Lakhisarai Temple Stampede पर गहरी संवेदना व्यक्त की है। उन्होंने मृतकों के स्वजन के प्रति दुख प्रकट करते हुए जिला प्रशासन को पीड़ित परिवारों को जल्द मुआवजा राशि उपलब्ध कराने तथा हादसे में घायल श्रद्धालुओं का बेहतर इलाज सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। उन्होंने घायलों के उपचार में किसी तरह की कमी नहीं रहने देने की बात कही।

विधान परिषद सदस्य ने प्रशासनिक लापरवाही का लगाया आरोप उधर, विधान परिषद सदस्य अजय कुमार सिंह ने हादसे पर गहरा दुख जताते हुए इसे प्रशासनिक लापरवाही का परिणाम बताया। उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य सरकार की ओर से सावन मेले की व्यवस्था को लेकर कोई स्पष्ट गाइडलाइन जारी नहीं की गई थी।