जमुई में रजिस्ट्री, लखीसराय में जमीन: ई-पोर्टल से 1947-76 के रिकॉर्ड गायब, हजारों रैयतों की बढ़ी मुश्किलें

संवाद सूत्र, हलसी (लखीसराय)। बिहार भूमि विशेष सर्वेक्षण के बीच हलसी प्रखंड के हजारों रैयतों के लिए करीब पांच दशक पुराने भूमि दस्तावेजों की अनुपलब्धता बड़ी समस्या बन गई है।

वर्ष 1976 से पहले हलसी क्षेत्र की जमीन का निबंधन तत्कालीन जमुई निबंधन कार्यालय में हुआ था, लेकिन वर्ष 1947 से 1976 तक के इन पुराने निबंधित दस्तावेजों की जानकारी वर्तमान ई-निबंधन पोर्टल पर उपलब्ध नहीं है।

इससे रैयतों को अपने पूर्वजों के नाम से दर्ज पुराने दस्तावेज खोजने और उनकी प्रमाणित प्रतियां प्राप्त करने में परेशानी हो रही है।

जमुई में उपलब्ध, हलसी के अभिलेख पोर्टल पर नहीं:

जानकारी के अनुसार उस समय जमुई, लखीसराय और शेखपुरा क्षेत्र तत्कालीन मुंगेर जिले का हिस्सा थे। वर्ष 1976 से पूर्व हलसी प्रखंड से संबंधित भूमि निबंधन का कार्य जमुई स्थित निबंधन कार्यालय में ही होता था।

वर्तमान में जमुई जिले से संबंधित पुराने निबंधित अभिलेखों की स्कैनिंग और मेटा-डेटा प्रविष्टि का कार्य पूरा कर उन्हें ई-निबंधन पोर्टल पर उपलब्ध करा दिया गया है। इसके बावजूद हलसी प्रखंड से संबंधित पुराने अभिलेख न तो लखीसराय जिले के अंतर्गत पोर्टल पर दिखाई दे रहे हैं और न ही जमुई जिले के अंतर्गत। भूमि सर्वेक्षण में दस्तावेजों की जरूरत, पुराने कागजात नहीं मिल रहे: वर्तमान में बिहार भूमि विशेष सर्वेक्षण का कार्य चल रहा है। ऐसे में पुराने खतियान, निबंधित दस्तावेज और भूमि संबंधी डीड रैयतों के लिए महत्वपूर्ण हो गए हैं। कई पुराने मूल दस्तावेज समय के साथ नष्ट या जीर्ण-शीर्ण हो चुके हैं। वहीं, कुछ दस्तावेज बैंकों में बंधक होने के कारण भी तत्काल उपलब्ध नहीं हैं। ऐसे में पुराने निबंधित दस्तावेजों की डिजिटल प्रति उपलब्ध नहीं होने से लोगों की परेशानी और बढ़ गई है।

दीपक कुमार ने उठाया मुद्दा, अभिलेख ऑनलाइन कराने की मांग: हलसी थाना क्षेत्र के महरथ गांव निवासी दीपक कुमार ने इस मामले को लेकर बिहार सरकार के मद्यनिषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग के सचिव को आवेदन देकर पुराने अभिलेखों को ऑनलाइन उपलब्ध कराने की मांग की है।

उन्होंने वर्ष 1947 से 1976 तक तत्कालीन निबंधन कार्यालय, जमुई में हलसी प्रखंड से संबंधित निबंधित सभी दस्तावेजों की पहचान कर उनकी स्कैनिंग एवं मेटा-डेटा प्रविष्टि शीघ्र कराने का आग्रह किया है। दीपक कुमार ने कहा है कि पुराने दस्तावेजों की स्कैन प्रतियां और मेटा-डेटा ई-निबंधन पोर्टल पर उपलब्ध होने से रैयत आसानी से अपने पूर्वजों के भूमि दस्तावेज प्राप्त कर सकेंगे और भूमि पर अपने वैध स्वामित्व का सत्यापन करा सकेंगे।