लखीसराय में कैसे खुला पांच दिन पुराना कत्ल? जमीन विवाद में भाई ने की थी हत्या, कमरे की जमीन खोदकर निकाला गया शव

संवाद सहयोगी, लखीसराय। Lakhisarai Gadhi Bishanpur Murder Case: लखीसराय थाना क्षेत्र अंतर्गत गढ़ीविशनपुर में संपत्ति और पैसे के विवाद में रिश्तों को शर्मसार कर देने वाला सनसनीखेज मामला सामने आया है। यहां एक कलयुगी भाई ने अपने ही सहोदर भाई की हत्या कर शव को कमरे के भीतर जमीन में गड्ढा खोदकर दफना दिया।

बुधवार की रात जब पुलिस को इस संबंध में गुप्त सूचना मिली, तब जाकर इस सनसनीखेज हत्याकांड का पर्दाफाश हुआ। पुलिस ने त्वरित दबिश देकर आरोपित माधो उर्फ मकेश्वर यादव को गिरफ्तार कर लिया है। मृतक की पहचान साधो यादव के रूप में हुई है।

पुलिस ने गिरफ्तार आरोपित मकेश्वर यादव की निशानदेही पर घर के अंदर खुदाई कराई, जहां से साधो यादव का शव बरामद किया गया। पांच दिनों तक जमीन के नीचे दबे रहने के कारण शव अत्यधिक क्षतिग्रस्त और क्षत-विक्षत स्थिति में पहुंच चुका था।

पुलिस हिरासत में पूछताछ के दौरान आरोपित ने अपना गुनाह कबूल करते हुए बताया कि करीब पांच दिन पूर्व ही उसने अपने भाई साधो यादव की हत्या कर दी थी और पकड़े जाने के डर से शव को छिपाने के लिए कमरे के भीतर ही गहरा गड्ढा खोदकर दफन कर दिया था।

एनएच किनारे की जमीन बेचने के बाद बढ़ा था विवाद जानकारी के मुताबिक, दोनों भाई मूल रूप से लखीसराय शहर के इंगलिश मोहल्ला के निवासी थे। दोनों ने गढ़ीविशनपुर से किऊल स्टेशन जाने वाली मुख्य सड़क पर स्वास्थ्य उपकेंद्र के सामने सड़क के पश्चिम दिशा में अपना निजी मकान बना रखा था और वहीं एक साथ रहते थे।

घटना एक नजर में: गढ़ीविशनपुर भ्रातृहत्या कांड घटनास्थल: स्वास्थ्य उपकेंद्र के सामने, गढ़ीविशनपुर-किऊल स्टेशन मार्ग, लखीसराय थाना क्षेत्र।

मृतक: साधो यादव (मूल निवासी: इंगलिश मोहल्ला, लखीसराय)।

गिरफ्तार आरोपित: माधो उर्फ मकेश्वर यादव (सहोदर भाई)।

हत्या की वजह: इंगलिश मोहल्ला स्थित एनएच-80 किनारे की पैतृक जमीन की बिक्री के बाद पैसों के बंटवारे का विवाद।

खुलासा: वारदात के 5 दिन बाद बुधवार की देर रात पुलिसिया कार्रवाई में शव बरामद। स्थानीय लोगों के अनुसार, कुछ समय पूर्व दोनों भाइयों ने इंगलिश मोहल्ला में राष्ट्रीय राजमार्ग (एनएच-80) के किनारे स्थित अपनी कीमती जमीन का एक हिस्सा बेचा था। जमीन की बिक्री से मिली बड़ी रकम के बंटवारे को लेकर दोनों के बीच लंबे समय से गंभीर विवाद और तनातनी चल रही थी। इसी विवाद ने बुधवार को हिंसक रूप ले लिया और भाई ने अपने ही सगे भाई की जान ले ली।

एफएसएल ने जुटाए नमूने, जांच में जुटी पुलिस शव मिलने की पुष्टि होते ही फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी (एफएसएल) की टीम भी मौके पर पहुंची। टीम ने घटनास्थल के फर्श, खोदी गई मिट्टी और आसपास से कई महत्वपूर्ण भौतिक व वैज्ञानिक साक्ष्य संकलित किए हैं। शव को पंचनामा तैयार कर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया गया है।