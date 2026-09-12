लखीसराय के बाढ़ पीड़ितों को बड़ी राहत, 15 सितंबर को खातों में आएंगे 7-7 हजार रुपये

संवाद सहयोगी, लखीसराय। जिले में गंगा, किऊल और हरुहर नदी के बढ़े जलस्तर से प्रभावित परिवारों को अब सरकार की ओर से अनुग्रह राहत राशि दी जाएगी।

बड़हिया, पिपरिया, लखीसराय और सूर्यगढ़ा प्रखंड के चिह्नित 36,566 बाढ़ पीड़ित परिवारों का अब तक सत्यापन किया जा चुका है।

सत्यापन के बाद पात्र परिवारों के बैंक खातों में सात-सात हजार रुपये की राशि भेजी जाएगी। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी 15 सितंबर को बाढ़ पीड़ित परिवारों के खातों में राशि का अंतरण करेंगे। प्रशासन इसकी तैयारी में जुटा है। सत्यापन के बाद प्रभावित परिवारों की संख्या में और वृद्धि हो सकती है।