लखीसराय के लाल का अंतरराष्ट्रीय मंच पर डंका, डॉ. गोपाल IWMI में भारत-बांग्लादेश के कंट्री रिप्रेजेंटेटिव नियुक्त

संवाद सूत्र, लखीसराय। जिले के बड़हिया प्रखंड अंतर्गत डुमरी पंचायत के प्रतापपुर गांव निवासी डॉ. गोपाल कुमार को अंतरराष्ट्रीय जल प्रबंधन संस्थान (आईडब्ल्यूएमआई) में भारत एवं बांग्लादेश का कंट्री रिप्रेजेंटेटिव नियुक्त किया गया है। इस महत्वपूर्ण जिम्मेदारी से उन्होंने अपने गांव, बड़हिया और लखीसराय जिले का नाम अंतरराष्ट्रीय स्तर पर रोशन किया है।

अंतरराष्ट्रीय जल प्रबंधन संस्थान विकास से जुड़े विषयों पर अनुसंधान करने वाली विश्वस्तरीय संस्था है। इसका मुख्यालय कोलंबो, श्रीलंका में है तथा इसके कार्यालय 15 देशों में हैं। नई जिम्मेदारी में डॉ. गोपाल कुमार भारत और बांग्लादेश में संस्थान के कार्यों का नेतृत्व करेंगे। उनका प्रमुख फोकस जल सुरक्षा, जलवायु परिवर्तन से निपटने की क्षमता बढ़ाने और सतत विकास लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए राष्ट्रीय संस्थानों के साथ समन्वय कर कार्य करने पर रहेगा।

कृषि विज्ञान से अंतरराष्ट्रीय जल प्रबंधन तक का सफर डॉ. गोपाल कुमार ने राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय, पूसा से कृषि में स्नातक की पढ़ाई पूरी की। इसके बाद भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, पूसा, नई दिल्ली से भौतिकी में एमएससी और पीएचडी की उपाधि प्राप्त की। वर्ष 2024 में उनका चयन कृषि अनुसंधान सेवा (एआरएस) में हुआ।

सेवाकाल के दौरान उन्होंने विज्ञानी, वरिष्ठ विज्ञानी, प्रधान विज्ञानी एवं प्रभाग अध्यक्ष जैसे महत्वपूर्ण दायित्वों का निर्वहन किया। उन्होंने भारतीय मृदा एवं जल संरक्षण संस्थान में भी सेवाएं दी हैं। डॉ. गोपाल कुमार ने अपनी उपलब्धि का श्रेय गांव से मिले संस्कारों को दिया।