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लखीसराय : DM शैलेंद्र कुमार ने किया बड़ा प्रशासनिक फेरबदल; DCLR राहुल बने नए OSD, शशि कुमार को मिली नई जिम्मेदारी

By Mukesh Kumar Edited By: Dilip Kumar Shukla
Updated: Fri, 14 Aug 2026 06:49 PM (IST)

लखीसराय के जिलाधिकारी शैलेंद्र कुमार ने प्रशासनिक फेरबदल करते हुए डीसीएलआर राहुल कुमार को अपना नया विशेष कार्य पदाधिकारी (OSD) नियुक्त किया है। इस बदलाव में राहुल कुमार को शस्त्र और सामान्य शाखा का प्रभार मिला।

जिले में पदभार संभालने के बाद जिलाधिकारी ने पहली बार प्रशासनिक हित में किया अधिकारियों के कार्यक्षेत्र में बड़ा बदलाव

जिले में पदभार संभालने के बाद जिलाधिकारी ने पहली बार प्रशासनिक हित में किया अधिकारियों के कार्यक्षेत्र में बड़ा बदलाव

HighLights

  1. डीएम शैलेंद्र कुमार ने लखीसराय में किया बड़ा प्रशासनिक फेरबदल।

  2. डीसीएलआर राहुल कुमार बने डीएम के नए विशेष कार्य पदाधिकारी।

  3. शशि कुमार को डीसीएलआर-2 और आपदा प्रबंधन की जिम्मेदारी मिली।

संवाद सहयोगी, लखीसराय। लखीसराय जिले में योगदान देने के उपरांत जिलाधिकारी शैलेंद्र कुमार ने पहली बार प्रशासनिक कार्यहित और कार्यकुशलता को देखते हुए प्रशासनिक महकमे में बड़ा फेरबदल किया है। जिलाधिकारी ने भूमि सुधार उपसमाहर्ता (DCLR) राहुल कुमार को अपना नया विशेष कार्य पदाधिकारी (OSD) नियुक्त किया है। इसके साथ ही उन्हें जिला शस्त्र शाखा और सामान्य शाखा का भी महत्वपूर्ण प्रभार सौंपा गया है।

अचानक किए गए इस बड़े प्रशासनिक बदलाव के बाद समाहरणालय और जिला प्रशासन के अधिकारियों व कर्मियों के बीच चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया है।

DCLR राहुल कुमार का बढ़ा प्रशासनिक कद, मिलीं कई जिम्मेदारियां

डीएम द्वारा जारी आदेश के अनुसार, नए ओएसडी बने राहुल कुमार का प्रशासनिक दायरा काफी बढ़ गया है। वे अपने मूल पद भूमि सुधार उपसमाहर्ता (DCLR-1) के अलावा पहले से ही जिला आपूर्ति पदाधिकारी (DSO) के प्रभार में भी कार्यरत हैं।

अब उन्हें डीएम के ओएसडी की अहम भूमिका के साथ-साथ जिला शस्त्र दंडाधिकारी और जिला सामान्य शाखा के प्रभारी का भी संपूर्ण दायित्व सौंप दिया गया है। इससे पहले ये महत्वपूर्ण शाखाएं वरीय उपसमाहर्ता शशि कुमार के पास थीं।

वरीय उपसमाहर्ता शशि कुमार को मिलीं तीन प्रमुख शाखाएं

इससे पूर्व जिलाधिकारी के ओएसडी की जिम्मेदारी संभाल रहे वरीय उपसमाहर्ता शशि कुमार को हाल ही में लखीसराय अनुमंडल में भूमि सुधार उपसमाहर्ता-द्वितीय (DCLR-2) के पद पर पदस्थापित किया गया है। राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक जिले में दो डीसीएलआर की पदस्थापना के निर्णय के तहत उन्हें यह नई जिम्मेदारी मिली है।

प्रशासनिक फेरबदल के तहत डीएम ने शशि कुमार को आपदा प्रबंधन शाखा, स्थापना उपसमाहर्ता तथा अनुमंडल लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी (PGRO) की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी है।

प्रशासनिक कार्यों को गति देने के लिए लिया गया फैसला

जिला प्रशासन के सूत्रों के अनुसार, जिले में विकासात्मक योजनाओं, विधि-व्यवस्था और जनशिकायतों के त्वरित निष्पादन के उद्देश्य से यह कार्य विभाजन किया गया है।

जिलाधिकारी द्वारा अचानक लिए गए इस फैसले के बाद दोनों अधिकारियों के कार्यक्षेत्र में व्यापक परिवर्तन देखने को मिला है, जिससे समाहरणालय परिसर में दिनभर नए समीकरणों को लेकर कयास लगाए जाते रहे।