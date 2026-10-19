लखीसराय DM का एक्शन: दुर्गा पूजा ड्यूटी से गायब मिले 21 अफसरों को नोटिस, प्रशासनिक महकमे में हड़कंप

जागरण संवाददाता, लखीसराय। दुर्गा पूजा के दौरान विधि-व्यवस्था बनाए रखने और भीड़ प्रबंधन की निगरानी के लिए तैनात किए गए 21 पदाधिकारी ड्यूटी से अनुपस्थित मिले। इनमें जिला स्तरीय पदाधिकारी भी शामिल हैं।

जिलाधिकारी शैलेंद्र कुमार ने मामले को गंभीरता से लेते हुए सभी अनुपस्थित पदाधिकारियों से 24 घंटे के अंदर स्पष्टीकरण मांगा है। इस कार्रवाई से मेला ड्यूटी में लापरवाही बरतने वाले पदाधिकारियों में हड़कंप मच गया है।

कोलकाता की घटना के बाद सरकार की ओर से जारी अलर्ट को देखते हुए जिले में दुर्गा पूजा के दौरान सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की गई है। सभी प्रमुख मंदिरों और पूजा पंडालों में पुलिस बल के साथ दंडाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति की गई है।

डीएम और एसपी ने भी प्रतिनियुक्त पदाधिकारियों को पूरी मुस्तैदी के साथ ड्यूटी करने का निर्देश दिया था। इसके बावजूद कई पदाधिकारी अपने निर्धारित स्थल से अनुपस्थित मिले। कुछ पदाधिकारियों के मोबाइल फोन भी बंद पाए गए। डीएम शैलेंद्र कुमार, एसपी प्रेरणा कुमार, एडीएम नीरज कुमार, डीडीसी सुमित कुमार, एसडीओ प्रभाकर कुमार और एसडीपीओ शिवम कुमार लगातार क्षेत्र भ्रमण कर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा ले रहे हैं। वरीय अधिकारियों ने बड़हिया और सूर्यगढ़ा प्रखंड क्षेत्र के दुर्गा मंदिरों में पहुंचकर पूजा-अर्चना की और सुरक्षा व्यवस्था का निरीक्षण किया। इसके बावजूद मेला ड्यूटी से पदाधिकारियों की अनुपस्थिति सामने आने पर प्रशासन ने जवाबदेही तय करने की कार्रवाई शुरू कर दी है।