एक साथ निकलीं 3 गोतिनियों की अर्थियां, मासूम बेटों ने मां को दी मुखाग्नि, लखीसराय अशोकधाम हादसे में उजड़ गया परिवार

संवाद सूत्र, हलसी (लखीसराय)। लखीसराय के हलसी प्रखंड अंतर्गत प्रतापपुर गांव में सोमवार को एक ऐसा रूह कंपा देने वाला और हृदयविदारक मंजर देखने को मिला, जिसने पूरे क्षेत्र को गहरे शोक में डुबो दिया। एक ही आंगन से जब तीन गोतिनियों की अर्थियां एक साथ उठीं, तो वहां मौजूद हर शख्स फफक-फफक कर रो पड़ा। अशोकधाम मंदिर परिसर में तीसरी सोमवारी को मची भगदड़ में जान गंवाने वाली हेमलता देवी, ललिता देवी और सविता देवी के पार्थिव शरीर जैसे ही गांव पहुंचे, पूरा माहौल चीख-पुकार और आंसुओं में डूब गया।

मासूमों ने दिया मां की अर्थी को कंधा, दहल उठा कलेजा अंतिम यात्रा का सबसे मार्मिक और भावुक कर देने वाला दृश्य तब सामने आया, जब गोरेलाल यादव और रणवीर यादव के छोटे-छोटे मासूम बच्चों ने अपनी मां की अर्थी को कंधा दिया। अपने आंसुओं को पोंछते और बिलखते हुए जब नन्हे हाथ अपनी मां के शव को सहारा दे रहे थे, तो वहां मौजूद ग्रामीणों का कलेजा फट पड़ा। मासूम बार-बार रोते हुए 'मां-मां' पुकार रहे थे। उनकी इस चीत्कार ने पूरे वातावरण को गमगीन कर दिया।

सिमरिया गंगा घाट पर एक साथ सजीं तीन चिताएं गांव से एक ही वाहन पर तीनों शवों को रखकर बेगूसराय जिले के पवित्र सिमरिया गंगा घाट ले जाया गया। घाट पर मौजूद श्रद्धालुओं और स्थानीय लोगों को जब यह पता चला कि तीनों महिलाएं एक ही परिवार की गोतिनियां थीं और अशोकधाम हादसे की शिकार हुई हैं, तो पूरे घाट पर सन्नाटा और मातम छा गया। गंगा तट पर जब एक साथ तीनों चिताओं को सजाया गया, तो वहां उपस्थित हर व्यक्ति की आंखें भर आईं।