लखीसराय अशोकधाम में अंतिम सोमवारी पर अरघा से होगा जलार्पण; भगदड़ के बाद प्रशासन और ट्रस्ट ने लिया बड़ा फैसला

जागरण संवाददाता, लखीसराय। आगामी 24 अगस्त को सावन की अंतिम सोमवारी के अवसर पर लखीसराय के ऐतिहासिक अशोकधाम (इंद्रदमनेश्वर महादेव मंदिर) में श्रद्धालु केवल अरघा के माध्यम से ही बाबा भोलेनाथ पर जलार्पण कर सकेंगे। 17 अगस्त को तीसरी सोमवारी के दौरान भीड़ प्रबंधन की विफलता के कारण मची दर्दनाक भगदड़ में 7 महिला श्रद्धालुओं की मौत और 27 लोगों के घायल होने की त्रासदी के बाद जिला प्रशासन और मंदिर ट्रस्ट ने यह बड़ा सुधारात्मक कदम उठाया है।

अंतिम सोमवारी को अप्रत्याशित भीड़ उमड़ने की संभावना को देखते हुए शुक्रवार को अशोकधाम मंदिर परिसर स्थित प्रशासनिक कार्यालय में अधिकारियों और मंदिर ट्रस्ट के पदाधिकारियों के बीच घंटों तक मैराथन बैठक चली। इस उच्चस्तरीय मंथन के बाद सुरक्षा कारणों से अरघा व्यवस्था अनिवार्य रूप से लागू करने पर अंतिम मुहर लगाई गई।

स्टेशन पार्किंग में होल्डिंग एरिया, नियंत्रित तरीके से मिलेगा प्रवेश नई सुरक्षा योजना के तहत, आने वाले श्रद्धालुओं को पहले अशोकधाम रेलवे स्टेशन के पास स्थित बड़े पार्किंग क्षेत्र (होल्डिंग एरिया) में ठहराया जाएगा। वहां से नियंत्रित जत्थों में श्रद्धालुओं को मंदिर परिसर की ओर आगे बढ़ाया जाएगा।

प्रशासन का मानना है कि इस व्यवस्था से मंदिर के दक्षिणी प्रवेश द्वार पर एक साथ भीड़ का अत्यधिक दबाव नहीं बनेगा। तीसरी सोमवारी जैसी अफरा-तफरी की पुनरावृत्ति रोकने के लिए भीड़ को एक साथ मंदिर द्वार तक पहुंचने से रोकना ही प्रशासन की मुख्य रणनीति है।

परिसर नहीं, स्टेशन रोड का अतिक्रमण है सबसे बड़ा खतरा] विशेषज्ञों और स्थानीय लोगों का मानना है कि मंदिर परिसर के भीतर की तुलना में असली खतरा बाहर की स्टेशन रोड पर है। मंदिर के दक्षिणी प्रवेश द्वार की ओर जाने वाली यह मुख्य सड़क पहले से ही संकरी है और दोनों तरफ फैले अवैध अतिक्रमण व दुकानों के कारण मार्ग और संकरा हो जाता है।