अगस्त क्रांति में गोलियां खाकर भी नहीं झुका था तिरंगा; लखीसराय रेलवे जंक्शन पर शहादत देने वाले 8 बलिदानी हुए थे अमर

संवाद सहयोगी, लखीसराय। वर्ष 1942 में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के आह्वान पर शुरू हुआ 'भारत छोड़ो आंदोलन' अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ भारत के स्वतंत्रता संग्राम का सबसे निर्णायक और ऐतिहासिक जन आंदोलन बना था। गांधीजी के "करो या मरो" के मंत्र की गूंज जब लखीसराय पहुंची, तो यहां के वीर स्वतंत्रता सेनानियों ने भी अंग्रेजी शासन के दमन चक्र की परवाह किए बिना अदम्य साहस का परिचय दिया।

इसी क्रम में 13 अगस्त 1942 को लखीसराय रेलवे स्टेशन पर तिरंगा फहराने की जिद पर अड़े आंदोलनकारियों पर निर्दयी अंग्रेजी पुलिस ने अंधाधुंध गोलियां चला दी थीं। इस ऐतिहासिक घटना में लखीसराय और बड़हिया क्षेत्र के आठ जांबाज सपूतों ने भारत माता की आजादी के लिए हंसते-हंसते अपने प्राणों की आहुति दे दी थी।

गोलियों के आगे सीना तानने वाले वे 8 अमर बलिदानी 13 अगस्त की उस खूनी घटना में शहादत देने वाले वीरों में लखीसराय प्रखंड के सामनडीह निवासी झड़ी सिंह, सदायबीघा के बैजनाथ सिंह, सलोनाचक के गुज्जू सिंह, तथा बड़हिया के इंदुपुर निवासी बनारसी सिंह, जुल्मी महतो, महादेव सिंह, परशुराम सिंह और महिसोरा के दारो सिंह शामिल थे।

अंग्रेजों की भीषण गोलीबारी में अपने साथियों को आंखों के सामने शहीद होते देखने के बावजूद क्रांति की ज्वाला ठंडी नहीं पड़ी। पतनेर के यदुवंश सिंह, अखिलेश्वर सिंह और श्यामसुंदर सिंह जैसे अन्य सेनानियों ने आंदोलन को अंतिम सांस तक जारी रखने का संकल्प लिया। गिरफ्तारी से बचने के लिए वे कुछ समय भूमिगत रहे और बाद में जेल की सलाखों के पीछे रहकर भी आजादी का बिगुल बजाते रहे।

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1957 में पड़ा था शहीद द्वार का शिलान्यास, अनुग्रह बाबू ने किया था उद्घाटन अंग्रेजी हुकूमत की ईंट से ईंट बजाने वाले इन बलिदानी वीरों की स्मृतियों को सदैव जीवित रखने के लिए लखीसराय शहर में ऐतिहासिक 'शहीद द्वार' का निर्माण कराया गया। उपलब्ध स्थानीय अभिलेखों के अनुसार, राजेश्वरी प्रसाद सिंह ने 25 अगस्त 1957 को इस शहीद द्वार का शिलान्यास किया था।

बाद में बिहार के महान स्वतंत्रता सेनानी और पूर्व उपमुख्यमंत्री डॉ. अनुग्रह नारायण सिंह द्वारा इसका भव्य उद्घाटन किया गया। यह शहीद द्वार लखीसराय के गौरवशाली इतिहास का प्रमुख प्रतीक बना, जहां आज भी राष्ट्रीय पर्वों पर ध्वजारोहण कर शहीदों को नमन करने की परंपरा चली आ रही है।

लंबे इंतजार के बाद 2025 में पूरा हुआ शहीद स्मारक का निर्माण स्वतंत्रता सेनानी स्वर्गीय अखिलेश्वर प्रसाद सिंह के अथक प्रयासों से 20 जनवरी 2004 को शहीद द्वार के समीप ही 'शहीद स्थल' का शिलान्यास किया गया था। हालांकि, उनके निधन के पश्चात यह योजना वर्षों तक अधूरी पड़ी रही। बाद में तत्कालीन जिलाधिकारी मिथिलेश मिश्र के विशेष प्रयास से वर्ष 2025 में इस भव्य शहीद स्मारक का निर्माण कार्य पूर्ण हुआ।