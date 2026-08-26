Howrah Jamalpur Express पटना तक चलेगी : पूर्व रेलवे ने तैयार किया टाइम टेबल; भागलपुर इंटरसिटी के समय में बदलाव
पूर्व रेलवे ने हावड़ा-जमालपुर सुपर एक्सप्रेस को पटना जंक्शन तक विस्तारित करने का प्रस्ताव तैयार किया है, जिससे पूर्वी बिहार और संथाल परगना के यात्रियों को सीधा लाभ मिलेगा। इस विस्तार के साथ, भागलपुर-दानापुर इंटरसिटी सहित तीन अन्य ट्रेनों के समय में भी बदलाव प्रस्तावित है।
HighLights
हावड़ा-जमालपुर एक्सप्रेस का पटना जंक्शन तक विस्तार प्रस्तावित।
पूर्वी बिहार, संथाल परगना के यात्रियों को सीधा लाभ मिलेगा।
तीन अन्य ट्रेनों के समय में भी बदलाव होगा।
जागरण संवाददाता, लखीसराय। पूर्व बिहार और संथाल परगना के रेल यात्रियों के लिए पटना की राह और आसान होने जा रही है। पूर्व रेलवे (Eastern Railway) ने Howrah Jamalpur Super Express (13071/13072) को जमालपुर से आगे Patna Junction तक विस्तारित करने का प्रस्ताव तैयार किया है। पूर्व रेलवे द्वारा जारी पत्र में ट्रेन की गति बढ़ाने के साथ प्रस्तावित नई समय-सारिणी जारी की गई है। इस प्रस्ताव पर अंतिम निर्णय संबंधित रेल मंडलों व अधिकारियों की राय के बाद लिया जाएगा।
लखीसराय के पूर्व जिला पार्षद आशुतोष कुमार की पहल पर तैयार इस प्रस्ताव का मुख्य आधार जमालपुर में लंबे समय तक खड़े रहने वाले रैक का अधिकतम उपयोग करना है। इससे बिना अतिरिक्त रैक लगाए भागलपुर, मुंगेर, बांका, लखीसराय, किऊल और संथाल परगना के यात्रियों को राजधानी पटना के लिए सीधी ट्रेन सेवा मिल सकेगी।
सुबह 9:50 बजे पटना पहुंचेगी, शाम 5:20 बजे होगी वापसी
प्रस्तावित समय-सारिणी के अनुसार:
13071 हावड़ा-पटना एक्सप्रेस: हावड़ा से रात 9:30 बजे रवाना होकर अगले दिन सुबह 8:05 बजे किऊल पहुंचेगी और सुबह 9:50 बजे पटना जंक्शन पहुंचेगी।
13072 पटना-हावड़ा एक्सप्रेस: पटना जंक्शन से शाम 5:20 बजे प्रस्थान करेगी, शाम 7:10 बजे किऊल और अगले दिन सुबह 5:35 बजे हावड़ा पहुंचेगी।
विस्तार के बाद ट्रेन की कुल दूरी 472.04 किमी से बढ़कर 640.28 किमी हो जाएगी। औसत 52 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से यह सफर करीब 12 घंटे 20 मिनट में पूरा होगा। इस समय-सारिणी से छात्र, कारोबारी और मरीज सुबह पटना पहुंचकर दिनभर काम निपटाने के बाद उसी शाम लौट सकेंगे।
भागलपुर-दानापुर इंटरसिटी सहित 3 ट्रेनों के समय में बदलाव प्रस्तावित
इस ट्रेन के विस्तार और ट्रैक क्लीयरेंस के कारण किऊल रेलखंड की तीन अन्य ट्रेनों का समय बदलने का प्रस्ताव है:
13401 भागलपुर-दानापुर इंटरसिटी एक्सप्रेस: भागलपुर से सुबह 5:25 के स्थान पर 5:40 बजे रवाना होगी और किऊल 8:33 बजे पहुंचेगी।
73421 जमालपुर-किऊल डेमू पैसेंजर: किऊल पहुंचने का समय सुबह 8:45 की जगह 8:55 बजे होगा।
22948 भागलपुर-सूरत सुपरफास्ट एक्सप्रेस: किऊल पहुंचने का समय सुबह 9:10 के स्थान पर 9:20 बजे प्रस्तावित है।
मंजूरी मिलते ही भागलपुर-दानापुर इंटरसिटी पर यात्रियों का अत्यधिक दबाव कम होगा और पूर्व बिहार के दैनिक यात्रियों को एक मजबूत विकल्प मिलेगा।