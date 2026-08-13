पति को जेल भेजने का झांसा, फिर रात में महिला को कमरे पर बुलाने का आरोप; बिहार में सिपाही का वीडियो वायरल
हलसी थाना के डायल-112 सिपाही पर पति को जेल भेजने का झांसा देकर महिला को अपने कमरे पर बुलाने का आरोप है। ग्रामीणों ने आपत्तिजनक स्थिति में देखकर हंगामा ...और पढ़ें
HighLights
सिपाही पर महिला को पति के खिलाफ कार्रवाई का झांसा
महिला को अपने किराए के कमरे पर बुलाया सिपाही ने
ग्रामीणों ने आपत्तिजनक स्थिति में देखकर वीडियो किया वायरल
संवाद सूत्र, हलसी (लखीसराय)। हलसी थाना क्षेत्र में पति-पत्नी के विवाद में पति के खिलाफ कार्रवाई करने और उसे गिरफ्तार कर जेल भेजने का आश्वासन एवं कथित प्रलोभन देकर महिला को अपने झांसे में लेने का मामला सामने आया है।
आरोप है कि हलसी थाना के डायल-112 वाहन पर तैनात सिपाही सोनू कुमार ने महिला को पति के खिलाफ कार्रवाई का भरोसा देकर अपने किराए के कमरे पर बुलाया और उसके साथ अवैध संबंध बनाया।
हालांकि, महिला ने सिपाही के साथ किसी तरह के अवैध संबंध से इनकार किया है और मामले में थाने में कोई लिखित आवेदन भी नहीं दिया है। ऐसे में सिपाही और महिला के बीच अवैध संबंध की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं हुई है।
घटना के संबंध में बताया जाता है कि हलसी थाना क्षेत्र के साढ़माफ गांव में एक पति-पत्नी के बीच कई माह से विवाद चल रहा है।
सोनू कुमार पर गंभीर आरोप
इसी विवाद से संबंधित मामले में डायल-112 में तैनात सिपाही सोनू कुमार पर आरोप है कि उसने महिला को उसके पति के खिलाफ कार्रवाई करने तथा उसे गिरफ्तार कर जेल भेजने का आश्वासन दिया। इसी भरोसे एवं कथित प्रलोभन में महिला को लेकर सिपाही के संपर्क में आने की बात सामने आई है।
बताया जाता है कि बुधवार की रात सिपाही ने महिला को हलसी थाना से थोड़ी दूरी पर मोहद्दीनगर मोड़ के समीप स्थित अपने किराए के कमरे पर बुलाया। इसकी भनक आसपास के ग्रामीणों को लगी तो काफी संख्या में लोग वहां पहुंच गए।
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'महिला और सिपाही को अंतरंग हालत में देखा'
ग्रामीणों का दावा है कि कमरे में सिपाही एवं महिला को उन्होंने अंतरंग स्थिति में देखा। इसके बाद ग्रामीणों ने हंगामा किया और घटना का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर प्रसारित कर दिया। उधर, घटना की सूचना मिलने पर हलसी थाना की पुलिस मौके पर पहुंची और सिपाही एवं महिला को थाने ले आई।
ग्रामीणों का कहना है कि उन्होंने सिपाही को महिला के साथ आपत्तिजनक एवं अंतरंग स्थिति में देखा था। हालांकि, महिला और सिपाही के बीच अवैध संबंध होने की पुष्टि किसी आधिकारिक स्तर से नहीं हुई है। दैनिक जागरण भी सोशळ मीडिया पर वायरल वीडियो की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं करता है।
क्या बोले थानाध्यक्ष?
थानाध्यक्ष आरके रंजन के अनुसार, थाने लाए जाने के बाद महिला ने बताया कि उसके साथ कोई गलत कार्य नहीं हुआ है। उसने सिपाही के साथ अवैध संबंध होने की बात को भी खारिज किया और मामले में किसी प्रकार की शिकायत करने से इनकार कर दिया। महिला ने अभी तक थाने में कोई लिखित आवेदन नहीं दिया है।
इधर, वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने मामले को गंभीरता से लिया है। हलसी थानाध्यक्ष राजेश कुमार रंजन ने सिपाही सोनू कुमार को थाने में बैठाकर रखा है।
थानाध्यक्ष ने बताया कि घटना की जानकारी वरीय पदाधिकारियों को दे दी गई है। आखिर सिपाही ने रात को महिला को अपने कमरे में क्यों बुलाया था। आदेश मिलने पर सिपाही के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।