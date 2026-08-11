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    भागलपुर-पटना सुपरफास्ट व हावड़ा-राजगीर ट्रेन को लेकर पूर्व रेलवे GM का सकारात्मक रुख; विक्रमशिला में लगेगा 1st AC कोच

    By Mritunjai Mishra Edited By: Dilip Kumar Shukla
    Updated: Tue, 11 Aug 2026 08:53 AM (IST)

    लखीसराय और अभयपुर में रेल यात्रियों की सुविधाओं के विस्तार के लिए पूर्व रेलवे की महाप्रबंधक दीपिका पांडे ने सकारात्मक रुख दिखाया है। हावड़ा-राजगीर ट्र ...और पढ़ें

    पूर्व जिला परिषद सदस्य आशुतोष कुमार ने कोलकाता में पूर्व रेलवे की महाप्रबंधक दीपिका पांडे से की मुलाकात

    पूर्व जिला परिषद सदस्य आशुतोष कुमार ने कोलकाता में पूर्व रेलवे की महाप्रबंधक दीपिका पांडे से की मुलाकात

    HighLights

    1. हावड़ा-राजगीर स्पेशल ट्रेन को स्थायी करने की मांग।

    2. अभयपुर स्टेशन पर फुट ओवरब्रिज निर्माण में तेजी लाने का आग्रह।

    3. भागलपुर-पटना नई सुपरफास्ट ट्रेन चलाने के निर्देश।

    जागरण संवाददाता, लखीसराय। लखीसराय जिले एवं अभयपुर क्षेत्र में रेल यात्रियों की सुविधाओं के विस्तार और लंबे समय से लंबित समस्याओं के समाधान के लिए पहल तेज हो गई है। पूर्व जिला परिषद सदस्य आशुतोष कुमार ने कोलकाता स्थित पूर्व रेलवे (Eastern Railway) के मुख्यालय में महाप्रबंधक (GM) दीपिका पांडे से मुलाकात की और क्षेत्र की मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा।

    मुलाकात के दौरान आशुतोष कुमार ने 03029/03038 हावड़ा-राजगीर (नटेसर) टीओडी स्पेशल ट्रेन का परिचालन स्थायी करने, इसे सप्ताह में चार दिन चलाने और इसमें एक एसी सेकेंड क्लास कोच जोड़ने की प्रमुख मांग रखी।

    अभयपुर में निर्माणाधीन FOB और स्टेशन भवन के काम में तेजी लाने का आग्रह

    आशुतोष कुमार ने अभयपुर रेलवे स्टेशन पर यात्रियों की सहूलियत के लिए निर्माणाधीन 12 मीटर चौड़े फुट ओवरब्रिज (FOB) का निर्माण कार्य जल्द पूरा कराने की मांग की। इसके साथ ही स्टेशन भवन और सर्कुलेटिंग एरिया के विकास कार्य में तेजी लाने का भी आग्रह किया।

    • हावड़ा-राजगीर ट्रेन भी हो सकती है स्थायी, GM ने दिए निर्देश
    • भागलपुर-पटना के बीच नई ट्रेन और विक्रमशिला एक्सप्रेस के विस्तार पर पूर्व रेलवे में मंथन
    • हावड़ा-राजगीर ट्रेन होगी स्थायी! 
    • भागलपुर-पटना नई सुपरफास्ट और हावड़ा-राजगीर ट्रेन को लेकर बढ़ी उम्मीद

    उन्होंने कहा कि भागलपुर से पटना के बीच सुबह के समय एक नई सुपरफास्ट एक्सप्रेस ट्रेन चलाई जाए तथा भागलपुर-आनंद विहार विक्रमशिला एक्सप्रेस में एक अतिरिक्त फर्स्ट एसी (1st AC) कोच जोड़ा जाए।

    जीएम ने अधिकारियों को दिए आवश्यक कार्रवाई के निर्देश

    पूर्व रेलवे की महाप्रबंधक दीपिका पांडे ने सभी मांगों को ध्यानपूर्वक सुना और उपस्थित अधिकारियों को इन प्रस्तावों पर त्वरित व सकारात्मक कार्रवाई करने के निर्देश दिए।

    जीएम के इस रुख से लखीसराय और आसपास के रेल यात्रियों की वर्षों पुरानी मांगों के पूरा होने की उम्मीद जग गई है। मुलाकात के बाद आशुतोष कुमार ने यात्री हित में तुरंत कदम उठाने के आश्वासन पर महाप्रबंधक के प्रति आभार प्रकट किया।

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