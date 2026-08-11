चोरी की बिजली से चल रही थी नल-जल योजना, लखीसराय में संवेदक पर 5.18 लाख का जुर्माना और FIR

संवाद सूत्र, रामगढ़ चौक (लखीसराय)। बिजली चोरी के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत मंगलवार को बिजली विभाग की टीम ने रामगढ़ चौक थाना क्षेत्र की औरे पंचायत के डकरा गांव में छापेमारी की।

टीम ने वार्ड नंबर आठ और सात में पीएचईडी विभाग की नल-जल योजना में कथित रूप से बाईपास कर बिजली चोरी पकड़ी। दोनों योजनाओं में पूर्व के बकाया बिजली बिल समेत कुल 5,18,157 रुपये का जुर्माना लगाया गया।

बिजली चोरी के मामले में 69,110 रुपये का जुर्माना

बिजली विभाग के जेई अनुराग प्रियम ने बताया कि वार्ड नंबर आठ की नल-जल योजना में बिजली चोरी के मामले में 69,110 रुपये का जुर्माना लगाया गया। पूर्व के बकाया बिजली बिल को जोड़ने पर कुल राशि 2,81,592 रुपये हो गई।

वहीं वार्ड नंबर सात की योजना में बिजली चोरी के लिए 45,739 रुपये का जुर्माना लगाया गया। पूर्व के बकाया को जोड़ने पर कुल देनदारी 2,36,565 रुपये बताई गई। बाईपास कर बिजली चोरी का आरोप विभाग के अनुसार दोनों नल-जल योजनाओं का संचालन करने वाले संवेदक की पहचान बड़हिया प्रखंड के खुटहा चेतन टोला, वार्ड नंबर दो निवासी अवधेश सिंह के पुत्र सानू शेखर के रूप में हुई है। आरोप है कि लंबे समय से बिजली बिल का भुगतान नहीं किया गया था और बाईपास कर नल-जल योजना में बिजली का उपयोग किया जा रहा था।