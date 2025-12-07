'थाने से जिलास्तर तक बदलेगा माहौल', डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने भू-माफियाओं को दी चेतावनी

संवाद सहयोगी, लखीसराय। राज्य के उपमुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कहा है कि युवाओं के कौशल, ज्ञान और सृजनशीलता राज्य की प्रगति का सबसे बड़ा स्तंभ है। बिहार का भविष्य तभी उज्ज्वल होगा जब हर युवा अपनी क्षमता पहचान कर आगे बढ़ेंगे। उन्होंने कहा कि युवाओं की प्रतिभा ही बदलता बिहार और बढ़ता बिहार का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि युवा महोत्सव की तरह माध्यमिक और प्लस टू विद्यालय में भी प्रतिभा को निखारने के लिए प्रतियोगिताओं का आयोजन कराया जाएगा। पंचायत पुस्तकालयों में गरीब एवं ग्रामीण बच्चों की प्रतिभा संवर्धन के लिए विशेष सहायता दी जाएगी।

उपमुख्यमंत्री रविवार को नगर भवन लखीसराय में आयोजित दो दिवसीय जिला स्तरीय युवा महोत्सव के समापन कार्यक्रम में बोल रहे थे। इससे पहले उपमुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने जिलाधिकारी मिथिलेश मिश्र, डीईओ यदुवंश राम और कला संस्कृति पदाधिकारी मृणाल रंजन के साथ दीप जलाकर कार्यक्रम का उद्घाटन किया।

डीएम सहित अन्य पदाधिकारियों ने उप मुख्यमंत्री को नव पौध देकर उनका स्वागत किया। इस मौके पर उपमुख्यमंत्री ने जिला स्तरीय युवा महोत्सव में आयोजित समूह लोक नृत्य, कहानी लेखन, कविता लेखन, चित्रकला, विज्ञान प्रदर्शनी और वक्तृता प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त प्रतिभागियों को मोमेंटो और प्रशस्ति पत्र दिया।

बड़हिया के संगीत शिक्षक पंकज भारद्वाज द्वारा रचित और गाये गीत का उपमुख्यमंत्री ने लॉन्चिंग की। समापन समारोह में उपमुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने एक बार फिर से भ्रष्टाचार एवं माफिया पर हमला बोला। सरकारी जमीन का अतिक्रमण करने वालों पर सख्त कार्रवाई करने की बात कही।

उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एवं प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में राज्य में सुशासन और कानून का राज है। उन्होंने कहा कि पुलिस विभाग और खनन विभाग में फैली अराजकता को समाप्त किया जाएगा। थाने से लेकर जिला स्तर तक माहौल बदलेगा।