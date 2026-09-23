मछली पालन से होगी बंपर कमाई: बिहार सरकार दे रही है मुफ्त ट्रेनिंग, सिर्फ 100 रुपये रजिस्ट्रेशन फीस

जागरण संवाददाता, लखीसराय। अगर आपको मछली पालन का शौक है और इसे आमदनी का जरिया बनाने की इच्छा रखते हैं तो सरकार आपको इसका प्रशिक्षण देगी। मत्स्य पालन के लिए जरूरी आधुनिक तकनीक से लेकर उत्पादन बढ़ाने के तरीकों की जानकारी प्रशिक्षण के माध्यम से दी जाएगी।

वित्तीय वर्ष 2026-27 में डेयरी, मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग ने मत्स्य प्रशिक्षण एवं प्रसार योजना के तहत राज्य के मत्स्य पालकों व मछुआरों को प्रशिक्षण देने का लक्ष्य तय किया है। इसके लिए राज्य में 332 प्रशिक्षण बैच आयोजित किए जाएंगे। प्रशिक्षण पूरी तरह निःशुल्क होगा।

प्रशिक्षण राज्य के अंदर और बाहर स्थित प्रतिष्ठित मात्स्यिकी संस्थानों में कराया जाएगा। राज्य से बाहर प्रशिक्षण लेने वालों को आने-जाने का मार्ग व्यय भी दिया जाएगा। हालांकि, राज्य के अंदर स्थित प्रशिक्षण संस्थानों या केंद्रों पर प्रशिक्षण लेने वालों को मार्ग व्यय नहीं मिलेगा।