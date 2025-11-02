Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Bihar Election 2025: 'नीतीश चाचा को कर लिया हाईजैक', तेजस्वी यादव का भाजपा पर गंभीर आरोप

    By Ajay Kumar Ajay Edited By: Krishna Bahadur Singh Parihar
    Updated: Sun, 02 Nov 2025 04:02 PM (IST)

    राजद नेता तेजस्वी यादव ने भाजपा पर नीतीश कुमार को 'हाईजैक' करने का आरोप लगाया है, जिससे बिहार की राजनीति में हलचल है। उन्होंने 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में राजद की जीत का दावा किया और कहा कि जनता भाजपा और नीतीश कुमार की सरकार से त्रस्त है। भाजपा ने इन आरोपों को निराधार बताया है। तेजस्वी ने कार्यकर्ताओं से एकजुट होकर काम करने का आह्वान किया।

    prefferd source google
    Hero Image

    संवाद सूत्र, चानन (लखीसराय)। बिहार चुनाव को लेकर प्रचार अभियान तेज हो गया है। इसी कड़ी में तेजस्वी यादव ने लखीसराय के चानन में जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि जनता इस बार बेइमानी नहीं होने देगी। महागठबंधन इस बार भारी बहुमत से सरकार बनाएगी।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    तेजस्वी यादव ने कहा कि 17 महीने के पिछले कार्यकाल में पांच लाख युवाओं को रोजगार मिला और 4.5 लाख नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा दिया गया। महागठबंधन की सरकार बनने पर 3.5 लाख संविदा कर्मियों को स्थायी किया जाएगा।

    उन्होंने कहा कि जीविका सीएम को 30 हजार मानदेय और पांच लाख का बीमा, सरकारी कर्मियों को जिले के आसपास 70 किलोमीटर के दायरे में स्थानांतरण व पोस्टिंग होगी। हर उस परिवार में सरकारी नौकरी दी जाएगी, जिसमें कोई भी सदस्य सरकारी सेवा में नहीं है।

    तेजस्वी यादव ने रविवार को सूर्यगढ़ा विधानसभा क्षेत्र से महागठबंधन समर्थित राजद प्रत्याशी प्रेम सागर चौधरी के समर्थन में चानन प्रखंड के इटौन स्थित रामचरित्र दास महंत स्टेडियम मैदान में आयोजित जनसभा को संबोधित किया।

    नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि हम बिहार में बदलाव लाना चाहते हैं, बस जनता एक मौका दे। राज्य के युवाओं का पलायन रोकने के लिए बिहार में इस बार बदलाव जरूरी है। बिहार में महागठबंधन की सरकार बनी तो महज 20 दिनों के अंदर हम बेरोजगारों को नौकरी देंगे।

    पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि गुजरात को जितना पैसा मिला उसका एक फीसदी भी बिहार को नहीं मिला। पीएम मोदी जो बोलते हैं, वह कभी करते नहीं। भ्रष्टाचार में पूरी तरह डूबी नीतीश सरकार को हटाने के लिए बिहार की जनता पूरी तरह तैयार है।

    उन्होंने कहा कि हम जुमलेबाजी नहीं करते हैं। जो कहेंगे, वह करके दिखाएंगे। 20 साल बनाम 20 माह में पूरा होगा। मौके पर लखीसराय से महागठबंधन समर्थित कांग्रेस प्रत्याशी अमरेश कुमार अनीश, विधान पार्षद अजय कुमार सिंह, पूर्व विधायक फुलैना सिंह आदि मौजूद थे।