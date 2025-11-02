Bihar Election 2025: 'नीतीश चाचा को कर लिया हाईजैक', तेजस्वी यादव का भाजपा पर गंभीर आरोप

संवाद सूत्र, चानन (लखीसराय)। बिहार चुनाव को लेकर प्रचार अभियान तेज हो गया है। इसी कड़ी में तेजस्वी यादव ने लखीसराय के चानन में जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि जनता इस बार बेइमानी नहीं होने देगी। महागठबंधन इस बार भारी बहुमत से सरकार बनाएगी।

तेजस्वी यादव ने कहा कि 17 महीने के पिछले कार्यकाल में पांच लाख युवाओं को रोजगार मिला और 4.5 लाख नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा दिया गया। महागठबंधन की सरकार बनने पर 3.5 लाख संविदा कर्मियों को स्थायी किया जाएगा।

उन्होंने कहा कि जीविका सीएम को 30 हजार मानदेय और पांच लाख का बीमा, सरकारी कर्मियों को जिले के आसपास 70 किलोमीटर के दायरे में स्थानांतरण व पोस्टिंग होगी। हर उस परिवार में सरकारी नौकरी दी जाएगी, जिसमें कोई भी सदस्य सरकारी सेवा में नहीं है।

तेजस्वी यादव ने रविवार को सूर्यगढ़ा विधानसभा क्षेत्र से महागठबंधन समर्थित राजद प्रत्याशी प्रेम सागर चौधरी के समर्थन में चानन प्रखंड के इटौन स्थित रामचरित्र दास महंत स्टेडियम मैदान में आयोजित जनसभा को संबोधित किया। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि हम बिहार में बदलाव लाना चाहते हैं, बस जनता एक मौका दे। राज्य के युवाओं का पलायन रोकने के लिए बिहार में इस बार बदलाव जरूरी है। बिहार में महागठबंधन की सरकार बनी तो महज 20 दिनों के अंदर हम बेरोजगारों को नौकरी देंगे।

पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि गुजरात को जितना पैसा मिला उसका एक फीसदी भी बिहार को नहीं मिला। पीएम मोदी जो बोलते हैं, वह कभी करते नहीं। भ्रष्टाचार में पूरी तरह डूबी नीतीश सरकार को हटाने के लिए बिहार की जनता पूरी तरह तैयार है।