बिहार के अशोकधाम मंदिर में भगदड़; 7 श्रद्धालुओं की मौत, 8 से अधिक घायल
लखीसराय के प्रसिद्ध अशोकधाम मंदिर के बाहरी परिसर में सावन की तीसरी सोमवारी को भगदड़ मच गई, जिसमें पांच से अधिक श्रद्धालुओं की मौत हो गई। बिजली का पोल गिरने से करंट फैलने की अफवाह के बाद अफरातफरी मच गई और लोग एक-दूसरे के नीचे दब गए।
HighLights
अशोकधाम मंदिर में सावन की तीसरी सोमवारी को भगदड़।
करंट फैलने की अफवाह से मची अफरातफरी, कई श्रद्धालु दबे।
हादसे में पांच से अधिक श्रद्धालुओं की दुखद मौत।
जागरण संवाददाता, लखीसराय। सावन की तीसरी सोमवारी की सुबह प्रसिद्ध अशोकधाम मंदिर के बाहरी परिसर में अचानक भगदड़ मच गई। प्रारंभिक सूचना के अनुसार हादसे में 7 श्रद्धालुओं के मौत की पुष्टि हो चुकी है। वहीं 8 से अधिक जख्मी हैं, जिनका सदर अस्पताल लखीसराय में इलाज शुरू किया गया है।
मरने वालों की संख्या बढ़ने की भी आशंका जताई जा रही है। बताया जा रहा है कि घटना अशोकधाम स्टेशन से मंदिर जाने वाले मार्ग पर हुई। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार रात में उक्त मार्ग पर बिजली का पोल तार सहित गिर गया था।
करंट फैलने की अफवाह
सोमवार की सुबह मंदिर में जलाभिषेक के लिए बड़ी संख्या में पहुंचे कांवरियों के बीच पोल में करंट प्रवाहित होने की अफवाह फैल गई। इसके बाद श्रद्धालुओं में अचानक अफरातफरी मच गई और लोग इधर-उधर भागने लगे।
इसी दौरान भगदड़ की स्थिति उत्पन्न हो गई और कई श्रद्धालु एक-दूसरे के नीचे दब गए। हादसे के बाद घटनास्थल पर चीख-पुकार मच गई। स्थानीय लोगों और श्रद्धालुओं ने दबे लोगों को बाहर निकालने का प्रयास शुरू किया।
घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी मौके की ओर रवाना हुए। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल भेजे जाने की प्रक्रिया शुरू की गई है।
प्राचीनकाल से अशोकधाम मंदिर की महत्ता
अशोकधाम मंदिर श्री इन्द्रदमनेश्वर महादेव मंदिर के नाम से विख्यात है। यहां पालकलीन विशाल शिवलिंग है, जो जमीन की खोदाई से प्राप्त हुआ है। सावन की तीसरी सोमवारी को लेकर काफी भीड़ उमड़ पड़ी।