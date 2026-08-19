लखीसराय मंदिर हादसा: कमजोर बैरिकेडिंग, जनरेटर का तार और अतिक्रमण... कई लापरवाहियों ने मिलकर ली 7 जानें
Lakhisarai Stampede: लखीसराय के अशोकधाम हादसे में भीड़ प्रबंधन और सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल उठे हैं। बनाया।
HighLights
कमजोर बैरिकेडिंग, खाई और बिजली पोल थे बड़े खतरे।
जनरेटर तार से चिंगारी, अफवाह ने फैलाई भगदड़।
संकरे रास्ते, अतिक्रमण ने भीड़ प्रबंधन को विफल किया।
जागरण संवाददाता, लखीसराय। अशोकधाम हादसे के बाद सामने आ रहे तथ्यों ने मेला क्षेत्र की भीड़ प्रबंधन और सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं।
घटनास्थल पर एक नहीं, बल्कि कई ऐसे जोखिम मौजूद थे, जो भीड़ का दबाव बढ़ने पर बड़े हादसे का कारण बन सकते थे। कमजोर बांस की बैरिकेडिंग, उसके दूसरी ओर खेत की तरफ बनी खाई और बैरिकेडिंग व जनरेटर तार को सहारा देने के लिए बिजली पोल का इस्तेमाल।
ये तीनों खतरे एक साथ मौजूद थे। सोमवार को भीड़ का दबाव बढ़ा तो बैरिकेडिंग टूट गई और जनरेटर के तार से निकली चिंगारी के बाद फैली अफवाह ने स्थिति को भयावह बना दिया।
इसके बाद बिजली पोल गिरने की घटना ने भगदड़ को और गंभीर कर दिया। सवाल यह है कि बड़ी भीड़ के लिए तैयार किए गए रोड मैप और सुरक्षा योजना में इन खतरों की पहचान क्यों नहीं की गई। क्या मौके पर तैनात अधिकारियों ने बैरिकेडिंग की मजबूती, बिजली व्यवस्था और आपातकालीन निकासी मार्ग का स्थल निरीक्षण किया था।
बैरिकेडिंग में प्रवेश के समय भीड़ नियंत्रण का इंतजाम किया गया था। हादसे की जांच में इन सवालों का जवाब बेहद महत्वपूर्ण होगा। घटना को केवल भगदड़ मानकर जांच पूरी करने के बजाय यह देखना जरूरी है कि सुरक्षा व्यवस्था की कौन-कौन सी कड़ियां पहले से कमजोर थीं।
जनरेटर तार से निकली चिंगारी, फिर फैल गई अफवाह
मेला क्षेत्र में मंदिर परिसर और बाहरी परिसर में रोशनी, बैरिकेडिंग सहित अन्य व्यवस्थाओं के लिए जिला प्रशासन ने अलग-अलग वेंडरों को काम दिया है।
भगदड़ स्थल पर गिरे बिजली पोल को फिर से खेत में गाड़ते मजदूर।
अशोकधाम मंदिर के दक्षिण द्वार और अशोकधाम स्टेशन के बीच तीनमुहानी के पास जिग-जैग बनाया गया है। इसी स्थान पर नियंत्रण कक्ष भी है और सीसीटीवी कैमरे भी लगे हैं। लेकिन नियंत्रण कक्ष से स्टेशन की ओर जाने वाले मार्ग में कैमरों की व्यवस्था नहीं होने की बात सामने आई है।
इसी क्षेत्र में जनरेटर प्वाइंट भी बनाया गया था। जनरेटर से स्टेशन की ओर रोशनी पहुंचाने के लिए बिजली पोल के सहारे तार ले जाया गया था। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, इसी तार से चिंगारी निकलती दिखाई दी। चिंगारी देखते ही भीड़ में करंट फैलने की अफवाह फैल गई। भयभीत श्रद्धालुओं में अफरातफरी शुरू हो गई।
तार हटाने के प्रयास में गिरा बिजली पोल
प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, अफरातफरी के बीच जनरेटर संचालक के कर्मी ने तार हटाने के लिए बिजली पोल पर चढ़ने का प्रयास किया। पोल की जड़ कमजोर होने के कारण वह खेत की ओर गिर गया। इसके बाद भगदड़ की स्थिति और गंभीर हो गई।
हालांकि, इस पूरे घटनाक्रम में किसकी लापरवाही थी और तार किस तरह लगाया गया था, यह जांच का विषय है। जनरेटर संचालक, बिजली विभाग और मेला व्यवस्था से जुड़े जिम्मेदार लोगों की भूमिका की भी जांच जरूरी है।
जहां प्रवेश द्वार, वहीं जगह का भारी अभाव
दृष्टि किरण विला के पास बनाया गया बैरिकेडिंग इंट्री प्वाइंट भी हादसे के लिहाज से संवेदनशील था। मंदिर की ओर से आने वाले और स्टेशन की ओर से आने वाले श्रद्धालुओं को इसी स्थान से प्रवेश कराया जा रहा था।
क्षतिग्रस्त बैरिकेडिंग की मरम्मत करते मजदूर।
लेकिन यहां पर्याप्त जगह नहीं होने के कारण दोनों दिशाओं से आने वाली भीड़ के दबाव में ऊहापोह की स्थिति बनना स्वाभाविक था। एक तरफ स्टेशन से श्रद्धालु आ रहे थे तो दूसरी तरफ मंदिर की ओर जाने वाले श्रद्धालुओं को इसी संकरे स्थान से प्रवेश दिया जा रहा था।
ऐसे में भीड़ का दबाव बढ़ने पर सुरक्षित निकासी के विकल्प भी सीमित हो जाते हैं। सोमवार को इसी क्षेत्र में भगदड़ मची और सात महिला श्रद्धालुओं की जान चली गई।
अतिक्रमण ने भी संकरा किया श्रद्धालुओं का रास्ता
मंदिर से लेकर शिवगंगा तक सड़क पर अतिक्रमण और फिर आगे संकरी सड़क भी भीड़ के दबाव को बढ़ाने वाला अहम कारण माना जा रहा है।
मंदिर गेट की ओर जाने वाली सड़क के एक हिस्से पर बैरिकेडिंग है, जबकि बचे हुए हिस्से पर दुकानदारों का कब्जा बताया जा रहा है।
इससे श्रद्धालुओं के आवागमन के लिए उपलब्ध जगह और कम हो गई थी। खास बात यह है कि जिलाधिकारी की ओर से मेला क्षेत्र से अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिए जाने के बावजूद रास्ते से पूरी तरह अतिक्रमण नहीं हटाया गया। संकरी सड़क पर बैरिकेडिंग, दुकानों का कब्जा और लगातार बढ़ती भीड़ ने मिलकर दबाव की स्थिति पैदा कर दी।
चार सवाल, जिनका जवाब जरूरी
- पहला - क्या बैरिकेडिंग की मजबूती और उसके पीछे मौजूद खेत की खाई का सुरक्षा आडिट किया गया था?
- दूसरा - क्या बिजली और जनरेटर की वायरिंग सुरक्षित तरीके से की गई थी और क्या आपात स्थिति में बिजली काटने की वैकल्पिक व्यवस्था मौजूद थी?
- तीसरा - क्या प्रवेश और निकासी मार्ग पर अतिक्रमण हटाकर श्रद्धालुओं के लिए पर्याप्त चौड़ाई सुनिश्चित की गई थी?
- चौथा - मंदिर में प्रवेश से पहले बैरिकेडिंग के इंट्री प्वाइंट में प्रवेश के लिए जिस स्थान का चयन किया गया वहां श्रद्धालुओं के ठहराव के लिए जगह की कमी प्रशासन को महसूस क्यों नहीं हुई?
इन सवालों के जवाब ही यह तय करने में मदद करेंगे कि अशोकधाम की घटना महज अचानक हुई भगदड़ थी या पहले से मौजूद कई प्रशासनिक और व्यवस्थागत कमियों ने मिलकर इस त्रासदी को जन्म दिया।
सबसे अहम बात यह है कि जिन खतरों की अनदेखी हुई, उनकी पहचान अब हो और अगली सोमवारी से पहले उन्हें दूर किया जाए, ताकि फिर किसी परिवार को अपनों की अर्थी न उठानी पड़े।
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