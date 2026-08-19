22 कोच वाली अहमदाबाद-भागलपुर साप्ताहिक अमृत भारत एक्सप्रेस 26 अगस्त से; आगरा, प्रयागराज, जमालपुर व किऊल होकर चलेगी

जागरण संवाददाता, लखीसराय। पूर्व बिहार और लखीसराय जिले के रेल यात्रियों को भारतीय रेलवे ने एक बड़ी सौगात दी है। रेलवे ने अहमदाबाद-पटना-अहमदाबाद के बीच चलने वाली 09447/09448 साप्ताहिक क्लोन स्पेशल ट्रेन को नियमित (Regularize) करते हुए इसे 19423/19424 अहमदाबाद-भागलपुर-अहमदाबाद साप्ताहिक अमृत भारत एक्सप्रेस के रूप में चलाने की आधिकारिक स्वीकृति दे दी है। पश्चिम रेलवे मुख्यालय, मुंबई द्वारा 18 अगस्त को जारी अधिसूचना में इस बात की पुष्टि की गई है।

नई व्यवस्था के तहत ट्रेन संख्या 19423 अहमदाबाद-भागलपुर अमृत भारत एक्सप्रेस का नियमित परिचालन 26 अगस्त 2026 से प्रत्येक बुधवार को अहमदाबाद स्टेशन से किया जाएगा। वहीं, वापसी दिशा में ट्रेन संख्या 19424 भागलपुर-अहमदाबाद अमृत भारत एक्सप्रेस 28 अगस्त 2026 से प्रत्येक शुक्रवार को भागलपुर से प्रस्थान करेगी।

किऊल, जमालपुर और सुल्तानगंज में मिला ठहराव यह नई ट्रेन गुजरात, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के प्रमुख शहरों से बिहार के अंग और मुंगेर प्रमंडल को सीधे जोड़ेगी। मार्ग में यह ट्रेन छायापुरी, गोधरा, दाहोद, रतलाम, कोटा, सवाई माधोपुर, आगरा, प्रयागराज क्षेत्र, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन, बक्सर, आरा, दानापुर, पटना, बख्तियारपुर, मोकामा, किऊल, अभयपुर, जमालपुर और सुल्तानगंज होते हुए भागलपुर पहुंचेगी। किऊल और आसपास के क्षेत्र के यात्रियों को इससे सीधी कनेक्टिविटी मिलेगी।

किऊल स्टेशन पर समय-सारिणी समय-सारिणी के अनुसार: 19423 (अहमदाबाद से भागलपुर): प्रत्येक शुक्रवार रात 03:40 बजे किऊल स्टेशन पहुंचेगी और पांच मिनट ठहराव के बाद 03:45 बजे भागलपुर के लिए रवाना होगी।

19424 (भागलपुर से अहमदाबाद): प्रत्येक शुक्रवार भागलपुर से शाम 04:45 बजे खुलेगी और शाम 07:10 बजे किऊल पहुंचेगी, जहां 10 मिनट रुकने के बाद 07:20 बजे अहमदाबाद के लिए प्रस्थान करेगी। 22 कोच का अत्याधुनिक रैक, 36 घंटे में सफर इस अमृत भारत एक्सप्रेस में कुल 22 एलएचबी (LHB) कोच लगाए जाएंगे। इसमें 11 स्लीपर (LWSCNPP), 08 सामान्य द्वितीय श्रेणी (LWSPP), 01 पेंट्री कार (LWCBPP) और 02 गार्ड/दिव्यांगजन सह लगेज यान (LSLRDPP) शामिल होंगे।