    'जाकर देखो कुछ कर न ले...', पति से झगड़े के बाद महिला कॉन्स्टेबल ने किया सुसाइड; तीन महीना पहले हुआ था ट्रांसफर

    By Subjeet Shekhar Edited By: Piyush Pandey
    Updated: Tue, 09 Dec 2025 10:49 PM (IST)

    किशनगंज में एक महिला सिपाही ने अपने किराये के मकान में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मृतका की पहचान प्रियंका कुमारी के रूप में हुई है, जो नालंदा जिले क ...और पढ़ें

    महिला सिपाही ने लगाई फांसी। (जागरण)

    संवाद सहयोगी, किशनगंज। शहर के डुमरिया भट्टा स्थित किराये के मकान में रह रही महिला सिपाही ने मंगलवार को फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली।

    सिपाही नालंदा जिला के इस्लामपुर की रहने वाली थी। आत्महत्या की वजह पति से झगड़ा माना जा रहा है। हालांकि, पुलिस फिलहाल इसकी पुष्टि नहीं कर मामले की छानबीन में जुटी है।

    जानकारी के अनुसार 2018 बैच की महिला सिपाही प्रियंका कुमारी (27) का तीन माह पूर्व किशनगंज में पदस्थापना हुई थी और वर्तमान में डुमरिया भट्टा स्थित स्व. जमुना प्रसाद गुप्ता के मकान के दूसरी मंजिल पर रहती थी।

    सदर थाना में रिजर्व गार्ड में तैनात थी और ड्यूटी के बाद अपने कमरे पर गयी थी। मंगलवार की शाम मकान मालिक की बेटी के मोबाइल पर एक फोन आया, फोन करने वाले ने अपने को महिला सिपाही का पति बताते हुए कहा कि हमारे साथ प्रियंका का झगड़ा हुआ है। जल्दी उसके कमरे में जाइए और देखिए कहीं कुछ कर न ले। 

    मकान मालिक की बेटी सिपाही के कमरे के पास गई और दरवाजे पर आवाज दी। काफी समय तक आवाज देने पर जब दरवाजा नहीं खुला तो इसकी सूचना पुलिस को दी गई।

    सूचना पर सदर थाना की पुलिस घटनास्थल पर पहुंची। सिपाही का कमरा अंदर से बंद था। पुलिस ने भी काफी आवाज लगाई लेकिन दरवाजा नहीं खुला। जिसके बाद एसडीपीओ वन गौतम कुमार भी मौके पर पहुंचे। दरवाजा खोलने के लिए वरीय पदाधिकारी के निर्देश पर दंडाधिकारी की तैनाती की गई।

    दंडाधिकारी राहुल कुमार की मौजूदगी में दरवाजे को किसी तरह से खोला गया। दरवाजा खुलने पर पुलिस की टीम जैसे ही कमरे के अंदर प्रवेश की तो महिला सिपाही प्रियंका का आधा भाग जमीन पर था और सिर पलंग के सहारे था। पंखा पर कपड़ा लटका हुआ था।

    शव की स्थिति देखकर पुलिस भी हैरान थी। शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया गया। पुलिस घटना के कारणों की जांच कर रही है।

    एसपी ने घटनास्थल का लिया जायजा

    एसपी सागर कुमार भी मौके पर पहुंचे और घटनास्थल का बारीकी से मुआयना किया। जिस कमरे में शव मिला था, उस कमरे की भी जांच की गई। एसपी ने कहा कि घटना की जांच की जा रही है। फोरेंसिक टीम को बुलाया जा रहा है। सिपाही के स्वजनों को सूचना दी गई है।

    घटना से पुलिस परिवार मर्माहत है। कॉन्स्टेबल प्रियंका 2018 बैच की थी। तीन माह पूर्व ही कटिहार जिले से बदलकर किशनगंज आई थी। वर्तमान में सदर थाना में रिजर्व गार्ड के रूप में तैनात थी। प्रियंका मंगलवार को भी ड्यूटी पर गई थी। और किशनगंज में अकेले रहती थी।

    हालांकि, पुलिस जिस नंबर से मकान मालिक की बेटी को फोन कर सूचना दी थी उसे नंबर की भी जांच कर रही है।