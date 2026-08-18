संवाद सहयोगी, किशनगंज। विश्व हिंदू परिषद (विहिप) और बजरंग दल की किशनगंज जिला इकाई की महत्वपूर्ण सांगठनिक बैठक सोमवार को स्थानीय मनोरंजन क्लब के प्रांगण में संपन्न हुई। बैठक में संगठन के विस्तार, आगामी कार्ययोजनाओं और कार्यकर्ताओं के दायित्वों पर विस्तृत विमर्श किया गया।

इस दौरान विहिप और बजरंग दल की नई जिला कार्यसमिति की विधिवत घोषणा की गई। साथ ही आगामी अक्टूबर माह में सीमांचल क्षेत्र में एक विशाल 'हिंदू महाकुंभ' आयोजित करने का सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया। बैठक की अध्यक्षता विहिप जिलाध्यक्ष मनोज गट्टानी ने की, जबकि मंच पर प्रांत मंत्री रणवीर जी और प्रांत संगठन मंत्री देवी जी विशेष रूप से उपस्थित रहे। सीमांचल में अक्टूबर में जुटेगा संतों और श्रद्धालुओं का महाकुंभ बैठक को संबोधित करते हुए प्रांत मंत्री रणवीर जी ने घोषणा की कि आगामी अक्टूबर माह में सीमांचल क्षेत्र में भव्य व ऐतिहासिक हिंदू महाकुंभ का आयोजन किया जाएगा। उन्होंने कार्यकर्ताओं का आह्वान किया कि वे अभी से ही इस विशाल आयोजन की तैयारियों में पूरे मनोयोग से जुट जाएं।

उन्होंने गांव-गांव और प्रखंड स्तर तक नियमित जनसंपर्क अभियान चलाकर समाज के प्रत्येक वर्ग को इस महाकुंभ से जोड़ने का निर्देश दिया। बैठक में तय हुआ कि इस आयोजन के जरिए सामाजिक समरसता और सांस्कृतिक चेतना को सुदृढ़ किया जाएगा।

विहिप जिला कार्यसमिति में इन्हें मिली जिम्मेदारी बैठक के दौरान सर्वसम्मति से विश्व हिंदू परिषद की नई जिला कार्यसमिति का गठन किया गया: जिला उपाध्यक्ष: अमित त्रिपाठी एवं धनंजय कुमार सूरी

जिला मंत्री: साहिल कुमार

जिला सह मंत्री: जयदीप राज एवं चंदन मंडल बजरंग दल में राकेश कमाती बने जिला संयोजक वहीं, बजरंग दल की जिला इकाई का भी पुनर्गठन करते हुए ऊर्जावान युवाओं को नई जिम्मेदारियां सौंपी गईं: जिला संयोजक: राकेश कमाती

जिला सह संयोजक: विक्रम कुमार

सुरक्षा प्रमुख: कृष्णकांत राय

मिलन केंद्र प्रमुख: छोटी पासवान

कार्यसमिति सदस्य: ऋतिक सामाजिक व सांस्कृतिक गतिविधियों से मजबूत होगा संगठन] बैठक में उपस्थित सभी वरिष्ठ पदाधिकारियों ने नवनियुक्त दायित्वधारियों का माल्यार्पण कर स्वागत किया। वक्ताओं ने कहा कि संगठन की विचारधारा को जन-जन तक पहुंचाने और प्रखंड व पंचायत स्तर तक इकाइयों को सक्रिय करने के लिए युवा कार्यकर्ता रीढ़ की हड्डी हैं।