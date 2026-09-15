नेपाल के प्रेमी से मिलने भूटान होकर भारत पहुंची अमेरिका की युवती; बिहार बॉर्डर पर SSB ने रोका, पूछा- वीजा कहां है?

संवाद सूत्र, दिघलबैंक (किशनगंज)। Kishanganj Indo Nepal Border US Girl Detained: भारत-नेपाल सीमा पर तैनात सशस्त्र सीमा बल (एसएसबी) के सतर्क जवानों ने सीमा स्तंभ संख्या 130 के समीप एक अमेरिकी युवती को संदिग्ध परिस्थितियों में घूमते हुए हिरासत में लिया है।

प्राथमिक जांच में यह पूरा मामला सोशल मीडिया पर हुए प्रेम प्रसंग से जुड़ा बताया जा रहा है। विदेशी नागरिक होने के नाते सुरक्षा एजेंसियों ने युवती को अभिरक्षा में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है और उसके पासपोर्ट, वीजा तथा भारत में प्रवेश से संबंधित सभी वैध यात्रा दस्तावेजों की गहनता से जांच की जा रही है।

प्राप्त जानकारी के अनुसार, संयुक्त राज्य अमेरिका (यूएसए) की रहने वाली इस युवती की दोस्ती कुछ समय पूर्व इंटरनेट मीडिया (सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म) के जरिए नेपाल के रहने वाले एक युवक से हुई थी। धीरे-धीरे दोनों के बीच की बातचीत गहरे प्रेम प्रसंग में बदल गई। इसके बाद अपने प्रेमी से मिलने की जिद में युवती सात समंदर पार कर पहले भूटान पहुंची और फिर वहां से सड़क मार्ग के जरिए नेपाल दाखिल हुई।

प्रेमी संग दिघलबैंक बाजार आई थी युवती, वापसी में SSB ने दबोचा बताया जाता है कि सोमवार को वह नेपाली युवक के साथ अंतरराष्ट्रीय सीमा पार कर खरीदारी करने के लिए भारतीय क्षेत्र के दिघलबैंक बाजार पहुंची थी। बाजार से वापस नेपाल लौटने के दौरान सीमा स्तंभ संख्या 130 के पास तैनात एसएसबी के जवानों की नजर युवती पर पड़ी। संवेदनशील सीमा क्षेत्र में विदेशी महिला की आवाजाही और गतिविधियां संदिग्ध प्रतीत होने पर जवानों ने दोनों को रोककर पूछताछ की।