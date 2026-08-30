संवाद सूत्र, गलगलिया (किशनगंज)। Kishanganj Child Trafficking: भारत-नेपाल सीमा से सटे गलगलिया-भातगांव बस स्टैंड पर शुक्रवार को ममता को कलंकित करने वाला एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। अपने ही दो माह के नवजात बच्चे का कथित तौर पर ढाई लाख रुपये में सौदा करने और उसे किसी अनजान व्यक्ति को सौंपने की फिराक में बैठी एक कलयुगी मां को सशस्त्र सीमा बल (SSB) की टीम ने धर दबोचा।

त्वरित कार्रवाई करते हुए सुरक्षाबलों ने मासूम को सुरक्षित रेस्क्यू किया और महिला को आवश्यक कानूनी कार्रवाई के लिए स्थानीय पुलिस के सुपुर्द कर दिया। पकड़ी गई महिला की पहचान पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग जिला अंतर्गत बागडोगरा (हाथखोला) निवासी अर्जुन यादव की पत्नी रिंकू यादव (37 वर्ष) के रूप में हुई है। एसएसबी के अनुसार, बरामद बच्चे का जन्म 19 जून 2026 को हुआ था।

खुफिया इनपुट पर एसएसबी और राहत संस्था का संयुक्त ऑपरेशन 41वीं वाहिनी एसएसबी को पुख्ता सूचना मिली थी कि एक महिला अपने नवजात शिशु को भारी रकम के बदले किसी अज्ञात व्यक्ति के हवाले करने गलगलिया-भातगांव बस स्टैंड आने वाली है। सूचना पर त्वरित संज्ञान लेते हुए 41वीं वाहिनी की 'ए' कंपनी निमुगुड़ी और 'जी' कंपनी भातगांव की संयुक्त टीम ने बस स्टैंड क्षेत्र में सादी वर्दी में सख्त निगरानी शुरू की।

41वीं वाहिनी एसएसबी और एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग टीम ने गलगलिया-भातगांव बस स्टैंड से महिला को 2 माह के बच्चे के साथ पकड़ा

बागडोगरा (बंगाल) निवासी महिला पर राजस्थान के एक व्यक्ति को 2.5 लाख रुपये में बच्चा सौंपने का आरोप; बच्चा सुरक्षित बरामद

पुलिस ने महिला और मासूम को बाल कल्याण समिति (CWC) के समक्ष किया पेश; कानूनी प्रक्रिया और परिस्थितियों की जांच जारी इस संयुक्त अभियान में सीमांत मुख्यालय रानीडांगा की एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट (AHTU) और किशनगंज की स्वयंसेवी संस्था 'राहत' के प्रतिनिधि भी शामिल हुए। महिला के बस स्टैंड पहुंचते ही सुरक्षाबलों ने उसे घेर लिया और पूछताछ के बाद मासूम को अपनी सुरक्षा में ले लिया।

राजस्थान के व्यक्ति से मिलने की थी योजना, CWC को सौंपा गया मामला प्रारंभिक पूछताछ में सामने आया है कि महिला राजस्थान निवासी एक व्यक्ति से मिलने के लिए बस स्टैंड पहुंची थी और बच्चे को ढाई लाख रुपये में सौंपने की तैयारी थी।