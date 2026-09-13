संतरी ड्यूटी के दौरान SSB जवान ने खुद को मारी गोली! किशनगंज 19वीं बटालियन कैंप में हड़कंप, बंगाल का था जवान

जागरण संवाददाता, किशनगंज। Kishanganj SSB Jawan Suicide: बिहार के सीमावर्ती किशनगंज जिले में भारत-नेपाल सीमा की सुरक्षा में तैनात सशस्त्र सीमा बल (एसएसबी) के कैंप से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। जियापोखर थाना क्षेत्र स्थित ठाकुरगंज स्थित एसएसबी 19वीं बटालियन कैंप में शनिवार देर रात संतरी पोस्ट पर तैनात एक जवान की गोली लगने से संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई।

प्रारंभिक जांच और साक्ष्यों के अनुसार, जवान ने अपनी ही सरकारी इंसास/सर्विस राइफल से खुद को गोली मारकर कथित तौर पर आत्महत्या कर ली। अचानक आधी रात को गोली चलने की आवाज से पूरे कैंप परिसर में अफरातफरी और हड़कंप मच गया।

किशनगंज जिले के जियापोखर थाना क्षेत्र स्थित ठाकुरगंज एसएसबी 19वीं बटालियन कैंप में देर रात जवान की गोली लगने से मौत

प्रारंभिक जांच में संतरी ड्यूटी के दौरान सर्विस राइफल से खुदकुशी की आशंका; घटनास्थल से एक खोखा बरामद

एसएसबी डीआईजी एके सिंह और एसडीपीओ-2 मनोज कुमार की मौजूदगी में एफएसएल (FSL) टीम ने जुटाए अहम फोरेंसिक साक्ष्य

मृतक जवान की पहचान पश्चिम बंगाल के पूर्व मेदिनीपुर (दीघा) निवासी 25 वर्षीय चयन मंडल के रूप में हुई; पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया शव घटना की जानकारी मिलते ही बटालियन के डिप्टी कमांडेंट विकास कुमार पांडेय ने तत्काल वरीय अधिकारियों और स्थानीय पुलिस प्रशासन को सूचित किया। मामले की गंभीरता को देखते हुए एसएसबी के डीआईजी एके सिंह तुरंत कैंप पहुंचे और घटनास्थल का मुआयना किया। वहीं, स्थानीय पुलिस प्रशासन की ओर से एसडीपीओ-2 मनोज कुमार और जियापोखर थाना की पुलिस टीम मौके पर पहुंची।

वैज्ञानिक साक्ष्य जुटाने के लिए फॉरेंसिक साइंस लैबोरेट्री (एफएसएल) की टीम को भी बुलाया गया, जिसने घटनास्थल से खून के नमूने, बैलिस्टिक निशान और अन्य फिंगरप्रिंट्स एकत्र किए हैं। कैंप में तैनात अन्य साथी जवानों से भी घटना के पूर्व के घटनाक्रम को लेकर गहन पूछताछ की जा रही है।

आधी रात 12 से 3 बजे के बीच हुई घटना पुलिस और एसएसबी के अधिकारियों की प्रारंभिक जांच में यह बात सामने आई है कि जवान की मौत शनिवार देर रात करीब 12 बजे से रविवार तड़के 3 बजे के बीच हुई है। उस वक्त जवान संतरी पोस्ट पर मुस्तैदी से अपनी नियमित ड्यूटी पर तैनात था। प्रारंभिक दृष्टया मामला मानसिक तनाव या पारिवारिक कारणों से जुड़ी खुदकुशी का प्रतीत हो रहा है। हालांकि, पुलिस और एसएसबी के वरिष्ठ अधिकारी सभी संभावित तकनीकी व मानवीय कोणों को ध्यान में रखकर मामले की गहराई से तफ्तीश कर रहे हैं।

बंगाल के दीघा का रहने वाला था जवान जियापोखर थानाध्यक्ष गौतम कुमार ने बताया कि घटनास्थल पर संतरी पोस्ट के समीप से संबंधित सरकारी राइफल और उससे चला एक खाली खोखा बरामद कर जब्त कर लिया गया है। मृतक जवान की पहचान चयन मंडल के रूप में हुई है, जो पश्चिम बंगाल के पूर्व मेदिनीपुर जिला अंतर्गत दीघा थाना क्षेत्र के बासन गांव निवासी प्रफुल्ल मंडल का पुत्र था।