Human Trafficking : भारत-नेपाल सीमा पर 4 नाबालिग समेत 6 युवतियां रेस्क्यू, डांस बार भेजने की फिराक में थे तस्कर

संवाद सूत्र, गलगलिया (किशनगंज)। भारत-नेपाल सीमा पर सतर्क सशस्त्र सीमा बल (SSB) की 41वीं वाहिनी के जवानों ने मानव तस्करी के एक बड़े प्रयास को विफल करते हुए चार नाबालिगों समेत छह युवतियों को सुरक्षित रेस्क्यू किया है। इस दौरान मौके से युवतियों को सीमा पार कराने की कोशिश कर रहे दो मानव तस्करों को भी रंगे हाथ गिरफ्तार किया गया। यह कार्रवाई एसएसबी की 'डी' कंपनी पानीटंकी के जवानों ने गुरुवार देर शाम पुराने पुल के समीप नियमित चेकिंग अभियान के दौरान की।

एसएसबी के अनुसार, शाम करीब 6:30 बजे जवानों ने दो संदिग्ध पुरुषों के साथ चार नाबालिग और दो बालिग युवतियों को पैदल ही भारत से नेपाल सीमा की ओर बढ़ते देखा। संदेह होने पर जब उन्हें रोककर पूछताछ की गई, तो मामला मानव तस्करी से जुड़ा प्रतीत हुआ। इसके बाद एसएसबी मुख्यालय रानीडांगा की एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट (AHTU), खुफिया ब्यूरो (IB) और स्थानीय गैर-सरकारी संगठन (NGO) 'कोसी लोक मंच' को सूचित कर संयुक्त रूप से गहन पूछताछ शुरू की गई।

नेपाल के लोटस डांस बार में भेजने की थी साजिश संयुक्त पूछताछ में एक बड़े अंतरराज्यीय व अंतरराष्ट्रीय गिरोह का खुलासा हुआ। जानकारी के अनुसार, कूचबिहार निवासी अन्ना और नेपाल के विराटनगर स्थित 'लोटस डांस बार' का मैनेजर विक्की कौशिक इन युवतियों को नेपाल पहुंचाने के पूरे नेटवर्क का संचालन कर रहे थे।

जांच में सामने आया कि डांस बार मैनेजर के संपर्क में त्रिपुरा निवासी निर्मल देबबर्मा और जलपाईगुड़ी निवासी चिन्मय बसाक थे। इन दोनों को युवतियों को झांसे में लेकर सीमा पार कराने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। युवतियों को डांस बार में काम दिलाने और अन्य अनैतिक गतिविधियों में धकेलने की योजना थी। सुरक्षा एजेंसियां इस सिंडिकेट से जुड़े अन्य तस्करों की तलाश में जुटी हैं।

त्रिपुरा की रहने वाली हैं सभी नाबालिग, पॉक्सो व तस्करी की धाराओं में केस] रेस्क्यू की गई सभी चारों नाबालिग लड़कियां त्रिपुरा की रहने वाली हैं। वहीं, मौके से गिरफ्तार आरोपितों की पहचान 25 वर्षीय निर्मल देबबर्मा (निवासी त्रिपुरा) और 32 वर्षीय चिन्मय बसाक (निवासी मयनागुड़ी, जलपाईगुड़ी) के रूप में हुई है।