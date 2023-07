Cobra Snake In AIMIM MLA House एआईएमआईएम के बिहार प्रदेश अध्यक्ष सह अमौर विधायक अख्तरूल इमान का किशनगंज स्थित आवास सांपों का बसेरा बना हुआ है। किशनगंज के कोचाधामन प्रखंड के मौधो अहमदनगर में विधायक का पुश्तैनी घर है। उस घर में सांप दिखने पर रविवार को सपेरा को बुलाकर सांप निकलवाया गया। इस दौरान घर से कोबरा प्रजाति‍ के सांप के 22 बच्चे निकले।

बिहार में AIMIM MLA के पुश्‍तैनी घर से निकले सांप। जागरण

Your browser does not support the audio element.