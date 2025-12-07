Language
    Bihar News: दाखिल-खारिज के नाम पर राजस्व कर्मचारी का रिश्वत मांगने का ऑडियो वायरल, विधायक ने की शिकायत

    By Subjeet Shekhar Edited By: Piyush Pandey
    Updated: Sun, 07 Dec 2025 03:18 PM (IST)

    किशनगंज में रिश्वतखोरी का एक और मामला सामने आया है, जहां विधायक ने एक राजस्व कर्मचारी पर दाखिल-खारिज के नाम पर रिश्वत मांगने का आरोप लगाया है। विधायक ...और पढ़ें

    सदर विधायक डीएम को राजस्व कर्मचारी के रिश्वत मांगने के मामले में ज्ञापन सौंपते हुए। (जागरण)

    संवाद सहयोगी, किशनगंज। किशनगंज में निगरानी की कार्रवाई में रिश्वतखोर राजस्व कर्मचारी के गिरफ्तारी का मामला अभी ठंड भी नहीं हुआ था कि किशनगंज सदर कांग्रेस विधायक ने पोठिया के एक राजस्व कर्मचारी पर दाखिल-खारिज के नाम पर रिश्वत मांगने का आरोप लगाया है।

    रिश्वत मांगने का एक ऑडियो भी इंटरनेट मीडिया पर वायरल हो रहा है। इधर विधायक ने डीएम से मिलकर राजस्व कर्मचारी के खिलाफ ज्ञापन सौंपा है। डीएम ने जांच कर कार्रवाई करने का भरोसा दिया है।

    विधायक कमरूल हुदा ने दिए ज्ञापन में कहा है कि उनके विधानसभा क्षेत्र के पोठिया अंचल के बुधरा हल्का के राजस्व कर्मचारी मिथलेश कुमार झा हैं, दाखिल-खारिज के नाम पर रिश्वत की मांग की गई।

    विधायक ने अपने ज्ञापन में लिखा कि किशनगंज के इस गरीब क्षेत्र में भ्रष्टाचार एवं रिश्वतखोरी पर रोक लगाने हेतु आवश्यक पहल करने की जरूरत है। जमीन के दाखिल-खारिज वह परिमार्जन के नाम पर अंचल कार्यालयों में लूट का अड्डा बना हुआ है। जिनका सेवा शुल्क और रिश्वत संबंधित अधिकारी, कर्मचारी तक पहुंच गया उसका काम तो हो जाता है।

    जिनका नहीं पहुंच पाता है उन्हें बिना वजह कागजी प्रक्रिया में उलझा दिया जाता है। रिश्वत की उगाही के लिए कर्मचारी व अधिकारी दलालों का प्रबंध किए हुए हैं।

    विधायक ने एक ऑडियो क्लिप भी डीएम को सौंपा है। जिसमें जमीन मालिक और आरोपी राजस्व कर्मचारी मिथलेश कुमार झा के बीच रिश्वत मांगने का दावा किया जा रहा है। जिला पदाधिकारी ने मामले को गंभीरता से लेते हुए त्वरित जांच के आदेश दिया है।

    डीएम ने बताया कि जांच रिपोर्ट आने के बाद दोषी कर्मचारी पर सख्त कार्रवाई किया जायेगा।