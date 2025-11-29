CM नीतीश कुमार ने निभाया अपना वादा, महिलाओं के खाते में भेजे 10-10 हजार रुपये

संवाद सहयोगी, किशनगंज। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत मेची सभागार जिला परिषद में शुक्रवार को वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित कार्यक्रम में महिलाओं ने भाग लिया। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के दस लाख लाभार्थी के खाते में कुल एक हजार करोड़ की राशि भेजी।

लाभार्थी के बैंक खाते में राशि अंतरण की गई। जिला की महिलाएं, वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से इस कार्यक्रम से जुड़ीं। इस मौके पर जिलाधिकारी विशाल राज ने कहा कि महिलाएं इस योजना से मिली राशि से स्वरोजगार के साधन विकसित करें। महिलाओं को पूंजी का उपयोग कर उद्यमिता से आर्थिक स्वावलंबन की राह अपनाने के लिए प्रेरित किया।

उन्होंने कहा कि स्वरोजगार और आय के साधन होने से महिलाओं को सम्मान के साथ जीवन जीने में मदद मिलेगी। प्रत्येक परिवार के एक महिला सदस्य को मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना का लाभ दिया जा रहा है। दस हजार रुपए की राशि लाभार्थी के बैंक खाते में अंतरण किया जा रहा है। जिससे वे किराना, मनिहारा, सब्जी, कपड़ा सिलाई, चाय - नाश्ता जैसे सूक्ष्म उद्यम, पशुपालन इत्यादि क्षेत्रों में रुचि अनुसार स्वरोजगार शुरू कर रही हैं। 3 लाख 22 हजार महिलाओं ने किया आवेदन जीविका की डीपीएम अनुराधा चंद्रा ने बताया कि जिला में इस योजना के तहत लगभग तीन लाख बाईस हजार से अधिक आवेदन फॉर्म भरे गए हैं। जिनमें से 3 लाख 16 हजार आवेदकों की ऑनलाइन प्रविष्टि पूर्ण कर ली गई है।

महिलाएं इस योजना से प्राप्त राशि से स्वरोजगार शुरू कर रही हैं। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना से प्राप्त राशि से कोचाधामन प्रखंड के बगलबाड़ी पंचायत की सोनी देवी ने कपड़ा सिलाई मशीन खरीदा है। वे कहती हैं कि कपड़ा सिलाई के काम करने से उन्हें नियमित आमदनी होने लगी है। घर में दो पैसा आने लगा है। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना का लाभ लेकर वे खुश हैं। उन्हें अपना स्वरोजगार शुरू करने के लिए पूंजी प्राप्त हुआ है।