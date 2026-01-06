Bihar New Rail Line: कुमेदपुर-अलुआबाड़ी के बीच बिछेगी चार रेल लाइन, ठाकुरगंज-सिलीगुड़ी का होगा दोहरीकरण

जागरण संवाददाता, किशनगंज। ट्रेनों की परिचालन क्षमता में वृद्धि के लिए एनएफ रेलवे द्वारा पहल शुरू की गई है। कुमेदपुर-अलुआबाड़ी स्टेशन के बीच दो नये रेल लाइन का निर्माण किया जाएगा। जबकि ठाकुरगंज से सिलीगुड़ी के बीच रेल लाइन का दोहरीकरण होगा। कुमेदपुर-अलुआबाड़ी के बीच दोहरीकरण कार्य पहले से हो चुका है।

इसके अलावा, किशनगंज में एक नया स्टेशन बनेगा और रेल शेड के निर्माण की भी योजना है। जानकारी के अनुसार, कुमेदपुर से अलुआबाड़ी के बीच करीब सौ किमी में रेल लाइन के तिहरीकरण व चौहरीकरण को लेकर रेलवे ने सर्वे शुरू कर दिया है।

ट्रेनों का परिचालन होगा समय से इस रेलखंड में बारसोई जंक्शन, डालखोला, इस्लामपुर जैसे प्रमुख स्टेशन भी हैं। जबकि कई छोटे स्टेशन भी हैं। इस रेलखंड पर ट्रेनों की परिचालन क्षमता का विस्तार होने से ट्रेनों का परिचालन समय से होगा। जबकि कई नई ट्रेनें भी चल सकती है। इसके अलावा ठाकुरगंज-सिलीगुड़ी के बीच रेल ट्रेक के दोहरीकरण की योजना है।

करीब 59 किलोमीटर रेलवे लाइन के दोहरीकरण से आने वाले समय में ठाकुरगंज का रेलवे के क्षेत्र में समुचित विकास होगा और यह इलाके का प्रमुख स्टेशन बन सकता है। इस रेलखंड में 10 छोटे-बड़े रेलवे स्टेशन हैं। दोहरीकरण के बाद इन रेलखंड में ट्रेनों का परिचालन निर्बाध गति से होगा।