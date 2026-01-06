Bihar New Rail Line: कुमेदपुर-अलुआबाड़ी के बीच बिछेगी चार रेल लाइन, ठाकुरगंज-सिलीगुड़ी का होगा दोहरीकरण

Language
    Updated: Tue, 06 Jan 2026 07:39 PM (IST)

    जागरण संवाददाता, किशनगंज। ट्रेनों की परिचालन क्षमता में वृद्धि के लिए एनएफ रेलवे द्वारा पहल शुरू की गई है। कुमेदपुर-अलुआबाड़ी स्टेशन के बीच दो नये रेल लाइन का निर्माण किया जाएगा। जबकि ठाकुरगंज से सिलीगुड़ी के बीच रेल लाइन का दोहरीकरण होगा। कुमेदपुर-अलुआबाड़ी के बीच दोहरीकरण कार्य पहले से हो चुका है।

    इसके अलावा, किशनगंज में एक नया स्टेशन बनेगा और रेल शेड के निर्माण की भी योजना है। जानकारी के अनुसार, कुमेदपुर से अलुआबाड़ी के बीच करीब सौ किमी में रेल लाइन के तिहरीकरण व चौहरीकरण को लेकर रेलवे ने सर्वे शुरू कर दिया है।

    ट्रेनों का परिचालन होगा समय से

    इस रेलखंड में बारसोई जंक्शन, डालखोला, इस्लामपुर जैसे प्रमुख स्टेशन भी हैं। जबकि कई छोटे स्टेशन भी हैं। इस रेलखंड पर ट्रेनों की परिचालन क्षमता का विस्तार होने से ट्रेनों का परिचालन समय से होगा। जबकि कई नई ट्रेनें भी चल सकती है। इसके अलावा ठाकुरगंज-सिलीगुड़ी के बीच रेल ट्रेक के दोहरीकरण की योजना है।

    करीब 59 किलोमीटर रेलवे लाइन के दोहरीकरण से आने वाले समय में ठाकुरगंज का रेलवे के क्षेत्र में समुचित विकास होगा और यह इलाके का प्रमुख स्टेशन बन सकता है। इस रेलखंड में 10 छोटे-बड़े रेलवे स्टेशन हैं। दोहरीकरण के बाद इन रेलखंड में ट्रेनों का परिचालन निर्बाध गति से होगा।

    रेलवे ने किशनगंज रेलवे स्टेशन से कुछ दूरी पर न्यू किशनगंज स्टेशन बनाने की भी योजना बनाई है। नये स्टेशन में भी तमाम तरह की सुविधा यात्रियों की मिलेगी। जबकि रेल शेड का भी निर्माण कराया जाएगा।

    भेजे गए प्रस्ताव के बाद सर्वे को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया चल रही है। जिला पदाधिकारी के साथ बैठक भी की गई है। सर्वे पूरा होने के बाद आगे भूमि अधिग्रहण की कार्रवाई की जाएगी। डीएम विशाल राज ने बताया कि इसको लेकर रेलवे के अधिकारियों के साथ बैठक हुई है। ठाकुरगंज को अररिया से जोड़ने व प्रमुख जंक्शन के रूप में विकसित करने की योजना है। इससे क्षेत्र में कनेक्टिविटी मजबूत होगी। - जीतेंद्र कुमार, डिप्टी चीफ इंजीनियर, एनएफ रेलवे