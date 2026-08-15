माता गुजरी मेडिकल कॉलेज किशनगंज में इसी साल से 200 MBBS सीटों पर पढ़ाई; स्वतंत्रता दिवस पर मेधावी छात्राएं सम्मानित

जागरण संवाददाता, किशनगंज। 80वें स्वतंत्रता दिवस के पावन अवसर पर माता गुजरी मेमोरियल मेडिकल कॉलेज सह लाइफनेस सेवा केंद्र अस्पताल, किशनगंज में गरिमामय समारोह का आयोजन किया गया। समारोह के दौरान संस्थान द्वारा चिकित्सा शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में हासिल की गई ऐतिहासिक उपलब्धियों को रेखांकित किया गया।

समारोह को संबोधित करते हुए माता गुजरी विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार डॉ. इच्छित भारत ने कहा कि चिकित्सा शिक्षा का निरंतर विस्तार करना और आमजन तक सुलभ व अत्याधुनिक स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाना ही एक सशक्त, स्वस्थ एवं शिक्षित भारत के निर्माण की दिशा में सबसे बड़ा कदम है।

इसी वर्ष से 200 एमबीबीएस सीटों पर शुरू होगी पढ़ाई रजिस्ट्रार डॉ. इच्छित भारत ने सीमांचल क्षेत्र के लिए एक बड़ी खुशखबरी साझा करते हुए बताया कि माता गुजरी मेडिकल कॉलेज में इसी शैक्षणिक सत्र से 200 एमबीबीएस सीटों पर विधिवत पढ़ाई शुरू होने जा रही है।

उन्होंने कहा कि सीटों में हुई यह वृद्धि केवल संस्थान के लिए ही नहीं, बल्कि पूरे सीमांचल और कोसी क्षेत्र के मेधावी विद्यार्थियों के लिए सुनहरे भविष्य के द्वार खोलेगी। इससे स्थानीय युवाओं को अपने ही क्षेत्र में रहकर उच्चस्तरीय चिकित्सा शिक्षा प्राप्त करने का बेहतरीन अवसर मिलेगा।

प्रतिदिन 3,000 मरीजों को मिल रही स्वास्थ्य सेवा अस्पताल की स्वास्थ्य सेवाओं की चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि कॉलेज से संबद्ध अस्पताल में प्रतिदिन औसतन 3,000 से अधिक मरीजों को ओपीडी व आईपीडी के माध्यम से उन्नत इलाज मुहैया कराया जा रहा है। इतनी बड़ी संख्या में मरीजों का भरोसा इस बात का प्रत्यक्ष प्रमाण है कि यह संस्थान पूर्वोत्तर बिहार और सीमांचल में स्वास्थ्य सेवा के सबसे बड़े और विश्वसनीय केंद्र के रूप में अपनी भूमिका निभा रहा है।

उन्होंने भावी डॉक्टरों को प्रेरित करते हुए कहा कि संस्थान का उद्देश्य सिर्फ डिग्री बांटना नहीं, बल्कि विद्यार्थियों में सेवा भावना, मानवीय संवेदना और सामाजिक उत्तरदायित्व का भाव भरना है। एमबीबीएस परीक्षा में अव्वल रहीं तीन छात्राएं सम्मानित स्वतंत्रता दिवस के पावन मौके पर मेडिकल कॉलेज की प्रथम एमबीबीएस विश्वविद्यालय परीक्षा-2025 (1) में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाली मेधावी छात्राओं को विशेष रूप से सम्मानित किया गया। विश्वविद्यालय परीक्षा में सर्वोच्च स्थान प्राप्त करने वाली छात्रा सुश्री अंजली कुमारी, सुश्री अमृता गुप्ता एवं सुश्री अंजली को मंच से प्रशस्ति पत्र और पुरस्कार देकर उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की गई। 'शिक्षित और स्वस्थ भारत' बनाने का लिया संकल्प रजिस्ट्रार ने देश के अमर स्वतंत्रता सेनानियों और बलिदानियों को नमन करते हुए कहा कि देश को शिक्षित, स्वस्थ और आत्मनिर्भर बनाना ही राष्ट्रनायकों के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि है। माता गुजरी विश्वविद्यालय व मेडिकल कॉलेज इस संकल्प के साथ चिकित्सा के क्षेत्र में नित नए मानक स्थापित करता रहेगा।