    Bihar Land Bank: हर जिले में बनेगा लैंड बैंक, 100 करोड़ के निवेश पर 10 एकड़ जमीन मिलेगी मुफ्त

    By Amrendra Kant Edited By: Rajat Mourya
    Updated: Thu, 11 Dec 2025 05:19 PM (IST)

    बिहार के उद्योग मंत्री दिलीप जायसवाल ने कहा कि आने वाले पांच वर्षों में उद्योग के क्षेत्र में 50 लाख करोड़ रुपये का निवेश किया जाएगा, जिससे रोजगार के ...और पढ़ें

    बिहार सरकार के उद्योग मंत्री सह भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष डॉ. दिलीप जायसवाल। जागरण

    जागरण संवाददाता, किशनगंज। बिहार सरकार के उद्योग मंत्री सह भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष डॉ. दिलीप जायसवाल ने कहा कि आने वाले पांच वर्षों में सिर्फ उद्योग के क्षेत्र में 50 लाख करोड़ रुपये का निवेश किया जाएगा। जिससे रोजगार के अवसर पैदा होंगे। गुरुवार को पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि बिहार सरकार की दो प्राथमिकता है। पहला कानून का राज व अपराधमुक्त बिहार व दूसरा बिहार के युवाओं को रोजगार देकर रोजगारयुक्त बिहार है। इसी पर सरकार काम कर रही है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    उन्होंने कहा कि बिहार में रोजगार के लिए कैसे निवेशक आएं और उद्योग लगाएं इसको लेकर पहल हो रही है। लघु व सुक्ष्म उद्योग को बढ़ावा देकर घर-घर उद्योग व हर हाथ उद्योग लगाने की भी पहल हो रही है। मंत्री ने कहा कि देश व दुनिया के उद्योगपति बिहार में निवेश के लिए इच्छा जाहिर कर रहे हैं। कई निवेशकों द्वारा ऑनलाइन आवेदन भी किया गया है।

    मंत्री ने बताया कि जिनके द्वारा सौ करोड़ का निवेश व एक हजार युवाओं को रोजगार दिया जाएगा उन्हें सरकार के द्वारा 10 एकड़ जमीन मुफ्त में दी जाएगी। एक हजार करोड़ निवेश करने वालों को 25 एकड़ जमीन दी जाएगी। बड़ी-बड़ी कंपनियों को उद्योग लगाने पर बिजली, जीएसटी में रियायत के साथ इंडस्ट्रियल सिक्युरिटी फोर्स से सुरक्षा प्रदान की जाएगी। उन्होंने कहा कि पूरे देश के निवेशकों में बिहार में उद्योग लगाने की होड़ है।

    मंत्री ने कहा कि बिहार में आजादी के बाद बरौनी रिफाइनरी, थर्मल पावर के अलावा एक लाख करोड़ का निवेश नहीं हुआ, लेकिन इस सरकार में उद्योग विभाग इस चुनौती को स्वीकार करते हुए बिहार के युवाओं को रोजगार देने को ठान चुकी है।

    उन्होंने कहा कि मैं किशनगंज में रहता हूं, लेकिन मंत्री पूरे बिहार का हूं। किशनगंज में भी कई उद्योग की संभावना है, जिसको लेकर भी पहल हो रही है। उन्होंने कहा कि वर्तमान में 21 जिलों में जमीन अधिग्रहण की कार्रवाई शुरू हो गई है। किशनगंज समेत अन्य जिलों के डीएम को भी जमीन का चयन कर लैंड बैंक बनाने का निर्देश दिया गया है, ताकि अगर कोई निवेशक उद्योग लगाना चाहेंगे तो उन्हें जमीन उपलब्ध हो सके।

    इससे पूर्व, मंत्री का शहर के लोगों समेत जनप्रतिनिधियों ने स्वागत किया जबकि कई लोग अपनी समस्याओं को लेकर पहुंचे थे जिसके निदान को लेकर उचित कार्रवाई का भरोसा दिया गया।