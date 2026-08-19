दर्दनाक! किशनगंज में पत्नी का शव घर लाते ही पति ने लगाई फांसी, शादी के महज 2 महीने बाद एक साथ उठे जनाजे

संवाद सूत्र, बहादुरगंज (किशनगंज)। बहादुरगंज प्रखंड की झींगाकाटा पंचायत के दहगांव में सोमवार को ऐसा हृदयविदारक दृश्य सामने आया, जिसने पूरे इलाके को गमगीन हो गया। शादी के महज दो महीने बाद पति-पत्नी की मौत हो गई। दोनों के जनाजे एक साथ उठने पर स्वजन व आसपास के लोगों की आंख नम हो गई।

दहगांव निवासी अंसार की शादी करीब दो महीने पहले हुई थी। अंसार लुधियाना में कारोबार करते थे। स्थानीय लोगों ने बताया गया कि उनकी पत्नी पिछले कुछ दिनों से अपेंडिक्स रोग से ग्रसित थी। सिल्लीगुड़ी के एक निजी क्लीनिक में इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। जिसके बाद अंसार पत्नी का शव लेकर सिलीगुड़ी से उनके मायके बहादुरगंज थाना क्षेत्र के भोरादह गांव पहुंचे। पत्नी का शव लेकर घर पहुंचने के कुछ ही देर बाद अंसार कमरे में फांसी के फंदे से लटककर अपनी जान दे दी।

19 अगस्त को लौटना था लुधियाना स्वजनों के अनुसार, अंसार को 19 अगस्त को वापस लुधियाना लौटना था, लेकिन इससे पहले ही परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। जिस घर में दो महीने पहले शादी की शहनाई गूंजी थी और मेहंदी का रंग भी पूरी तरह फीका नहीं पड़ा था, उसी घर में अब चीख-पुकार मची है।

स्वजनों के अनुसार, अंसार अपने बूढ़े माता-पिता के इकलौते सहारा थे। बेटे और बहू की एक साथ मौत से माता-पिता पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। घटना की खबर मिलते ही बड़ी संख्या में ग्रामीण और रिश्तेदार वहां पहुंच गए। सोमवार को पति-पत्नी के जनाजे एक साथ उठे तो पूरा माहौल गमगीन हो गया।

ग्रामीणों ने बताया कि इतनी कम उम्र में दंपती की मौत की घटना बेहद दर्दनाक है। शादी की खुशियां अभी पूरी तरह खत्म भी नहीं हुई थीं कि परिवार में मातम छा गया। झींगाकाटा पंचायत के दहगांव समेत आसपास के इलाकों में घटना को लेकर शोक की लहर है।