    Kishanganj vidhan sabha Chunav Result: किशनगंज विधानसभा में कांग्रेस व भाजपा के बीच सीधा मुकाबला, नतीजे LIVE

    By Shivam Yadav Edited By: Shivam Yadav
    Updated: Fri, 14 Nov 2025 07:51 AM (IST)

    किशनगंज विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस और भाजपा के बीच सीधा मुकाबला है। मतदान प्रतिशत में वृद्धि और महिलाओं की अधिक भागीदारी के कारण समीकरण बदल सकते हैं। पिछले चुनाव में एआइएमआइएम को मिले वोटों ने भाजपा को नुकसान पहुंचाया था। इस बार 80% मतदान हुआ है, जिससे नतीजों को लेकर अटकलें तेज हैं।

    डिजिटल डेस्क, किशनगंज विधानसभा (किशनगंज)। किशनगंज विधानसभा में कांग्रेस व भाजपा के बीच सीधा मुकाबला माना जा रहा है। जिसमें कांग्रेस को बढ़त मिलने की संभावना जताई जा रही है। 

    हालांकि जिस तरह वोट पड़े हैं और महिलाओं के वोट में इजाफा हुआ है उससे समीकरण तय नहीं हो रहा है, लेकिन इस विधानसभा में एआइएमआइएम को अगर अधिक वोट प्रतिशत मिलता है तो इसका फायदा भाजपा को जाते हुए दिख रहा है। 

    वर्ष 2020 के चुनाव में एआइएमआइएम को यहां से 41 हजार से अधिक वोट मिला था। हालांकि भाजपा की स्वीटी सिंह करीब 13 सौ वोट से चुनाव हार गई थी। इसबार के चुनाव में इस विधानसभा में करीब 80 फीसद मत पड़े हैं। जिसमें पुरुष मतदाता का प्रतिशत 73.85 है तो 86.92 प्रतिशत महिलाओं ने मतदान किया है। जिस कारण लोग कई कयास लगा रहे हैं।