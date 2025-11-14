Kishanganj vidhan sabha Chunav Result: किशनगंज विधानसभा में कांग्रेस व भाजपा के बीच सीधा मुकाबला, नतीजे LIVE

डिजिटल डेस्क, किशनगंज विधानसभा (किशनगंज)। किशनगंज विधानसभा में कांग्रेस व भाजपा के बीच सीधा मुकाबला माना जा रहा है। जिसमें कांग्रेस को बढ़त मिलने की संभावना जताई जा रही है।

हालांकि जिस तरह वोट पड़े हैं और महिलाओं के वोट में इजाफा हुआ है उससे समीकरण तय नहीं हो रहा है, लेकिन इस विधानसभा में एआइएमआइएम को अगर अधिक वोट प्रतिशत मिलता है तो इसका फायदा भाजपा को जाते हुए दिख रहा है।