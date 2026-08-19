किशनगंज स्टेशन पर यात्रियों को मिलेगा लिट्टी-चोखा का स्वाद, गलगलिया में मिलेगी ताजी सब्जियां

जागरण संवाददाता, किशनगंज। अब किशनगंज रेलवे स्टेशन पर ट्रेन पकड़ने वाले यात्रियों को स्थानीय स्वाद के रूप में लिट्टी-चोखा का स्वाद भी मिलेगा।

वहीं, गलगलिया रेलवे स्टेशन पर ताजी सब्जियां और ठाकुरगंज रेलवे स्टेशन पर स्थानीय हस्तशिल्प की सामग्री बिक्री के लिए उपलब्ध होगी।

रेलवे ने स्थानीय उत्पादों को बाजार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से जिले के तीन रेलवे स्टेशनों का चयन एक स्टेशन एक उत्पाद योजना के तहत किया है।

पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे के कटिहार मंडल के वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक द्वारा किशनगंज, गलगलिया एवं ठाकुरगंज रेलवे स्टेशनों को इस योजना के लिए चयनित किया गया है।

योजना के तहत किशनगंज स्टेशन पर लिट्टी-चोखा, गलगलिया स्टेशन पर ताजी सब्जियां और ठाकुरगंज स्टेशन पर हस्तशिल्प सामग्री को उत्पाद के रूप में चुना गया है।

एक स्टेशन एक उत्पाद योजना का उद्देश्य स्थानीय एवं क्षेत्रीय उत्पादों को रेलवे स्टेशनों के माध्यम से व्यापक बाजार उपलब्ध कराना है।

इससे स्थानीय कारीगरों, बुनकरों, हस्तशिल्पकारों, स्वयं सहायता समूहों और सूक्ष्म उद्यमियों को अपने उत्पाद बेचने का अवसर मिलेगा। रेलवे स्टेशन पर यात्रियों की आवाजाही का लाभ स्थानीय उत्पादकों को मिल सकेगा और उनके उत्पादों की पहुंच भी बढ़ेगी।

पात्र लोगों को मिलेगा स्टॉल का अवसर

योजना के तहत पात्र कारीगर एवं बुनकर पहचान-पत्र धारकों, जनजातीय कारीगरों, बुनकरों एवं शिल्पकारों, पंजीकृत स्वयं सहायता समूहों तथा एमएसएमई के तहत पंजीकृत सूक्ष्म उद्यमों को स्टाल आवंटित किए जा सकते हैं।

जिला प्रशासन ने जिले के पात्र कारीगरों, बुनकरों, स्वयं सहायता समूहों एवं सूक्ष्म उद्यमियों से योजना का लाभ उठाने की अपील की है।

डीएम नवीन कुमार ने कहा कि यह पहल स्थानीय उत्पादों को नई पहचान दिलाने के साथ कारीगरों और उत्पादकों की आय बढ़ाने तथा स्थानीय स्तर पर रोजगार एवं स्वरोजगार के अवसर बढ़ाने में सहायक होगी।

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