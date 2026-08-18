किशनगंज में ठाकुरगंज मार्ग पर स्कूली बस व पिकअप में टक्कर; 2 छात्रएं समेत 4 लोग घायल, वैल्यू प्लस के पास हुआ हादसा

संवाद सूत्र, ठाकुरगंज (किशनगंज)। ठाकुरगंज-किशनगंज मुख्य पथ पर 'वैल्यू प्लस' प्रतिष्ठान के समीप मंगलवार की सुबह बच्चों को स्कूल ले जा रही बस और सामने से आ रहे एक पिकअप वाहन के बीच जोरदार सीधी भिड़ंत हो गई। इस सड़क दुर्घटना में स्कूल बस में सवार दो स्कूली छात्र आंशिक रूप से घायल हो गए, जबकि पिकअप वाहन में सवार चालक समेत दो लोग गंभीर रूप से जख्मी हो गए। हादसे के तुरंत बाद स्थानीय लोगों और पुलिस की मदद से सभी घायलों को ठाकुरगंज प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया गया।

स्कूल जा रही थी बस, मोड़ के पास मची चीख-पुकार प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, चामा पब्लिक स्कूल की बस मंगलवार सुबह डांगीबस्ती क्षेत्र से बच्चों को लेकर ठाकुरगंज स्थित स्कूल की ओर आ रही थी। उस समय बस में छह बच्चे सवार थे, जबकि महावीर स्थान के पास से अन्य बच्चों को बस में सवार होना था।

इसी दौरान वैल्यू प्लस के पास विपरीत दिशा से आ रहे एक अनियंत्रित पिकअप वाहन से बस की आमने-सामने सीधी टक्कर हो गई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि बस में सवार मासूम बच्चों में चीख-पुकार मच गई और आसपास के दुकानदार व राहगीर मदद के लिए दौड़ पड़े।

दो छात्र प्राथमिक उपचार के बाद सुरक्षित, परिजनों ने ली राहत की सांस हादसे में बस में सवार कक्षा सात के छात्र रईस और यूकेजी के छात्र मुनव्वर को आंशिक चोटें आईं। स्थानीय लोगों की सूचना पर पहुंची पुलिस टीम ने दोनों बच्चों को तुरंत ठाकुरगंज अस्पताल भिजवाया, जहां डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद दोनों की स्थिति को पूरी तरह सामान्य और खतरे से बाहर बताया। बस में सवार अन्य चार बच्चों के सुरक्षित होने की जानकारी मिलने पर परिजनों ने राहत की सांस ली।

पिकअप चालक व सहयोगी गंभीर, बेहतर इलाज के लिए रेफर वहीं, दुर्घटना में पिकअप वाहन के परखच्चे उड़ गए और उसमें सवार चालक तथा उसका एक साथी गंभीर रूप से घायल हो गए। दोनों को ठाकुरगंज अस्पताल में प्राथमिक उपचार देने के बाद संबंधित पिकअप कंपनी के अधिकारियों द्वारा बेहतर और उच्चस्तरीय चिकित्सा के लिए बाहर के बड़े अस्पताल में रेफर कराया गया।