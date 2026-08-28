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Kishanganj Road Accident : ठाकुरगंज में कार व ट्रक की टक्कर, डॉक्टर समेत 2 की मौत; परिजनों ने लगाया लापरवाही का आरोप

By Amrendra Kant Edited By: Dilip Kumar Shukla
Updated: Fri, 28 Aug 2026 05:43 PM (IST)

किशनगंज के ठाकुरगंज में कार और ट्रक की भीषण टक्कर में एक डॉक्टर समेत दो लोगों की मौत हो गई। ...और पढ़ें

मधुबनी से सिलीगुड़ी जा रही ब्रेजा कार को साबोडांगी ओवरब्रिज पर अज्ञात वाहन/ट्रक ने मारी टक्कर; कार सवार 4 लोग हुए थे गंभीर रूप से घायल

मधुबनी से सिलीगुड़ी जा रही ब्रेजा कार को साबोडांगी ओवरब्रिज पर अज्ञात वाहन/ट्रक ने मारी टक्कर; कार सवार 4 लोग हुए थे गंभीर रूप से घायल

संवाद सूत्र, किशनगंज। रक्षाबंधन के पावन पर्व पर मधुबनी से सिलीगुड़ी जा रहे चिकित्सक परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। किशनगंज जिले के ठाकुरगंज प्रखंड अंतर्गत सुखानी थाना क्षेत्र के साबोडांगी ओवरब्रिज के समीप शुक्रवार सुबह करीब 5 बजे एक भीषण सड़क हादसा हो गया। तेज रफ्तार में जा रही मारुति सुजुकी ब्रेजा कार (संख्या BR 01HZ 2407) और अज्ञात वाहन (ट्रक) के बीच हुई आमने-सामने की जोरदार टक्कर में कार सवार चारों लोग गंभीर रूप से घायल हो गए।

हादसे के बाद मौके पर स्थानीय लोगों की भारी भीड़ जुट गई। आनन-फानन में सभी घायलों को प्राथमिक उपचार के लिए किशनगंज सदर अस्पताल पहुंचाया गया। हालांकि, अस्पताल में इलाज के दौरान डॉक्टर अनिल कुमार सिंह और पवन कुमार यादव ने दम तोड़ दिया।

परिजनों का गंभीर आरोप- समय पर इलाज मिलता तो बच जाती जान

घटना के बाद मृतकों के परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है। शोकाकुल परिजनों ने सदर अस्पताल की आपातकालीन व्यवस्था और चिकित्सकों पर घोर लापरवाही का आरोप लगाया है। स्वजनों का कहना है कि यदि अस्पताल में घायलों को समय पर प्राथमिक व समुचित इलाज मिल जाता, तो दोनों की जान बचाई जा सकती थी। उन्होंने जिला प्रशासन से अस्पताल में लगे सीसीटीवी (CCTV) कैमरों के फुटेज की निष्पक्ष जांच कराने की मांग की है, ताकि आपातकालीन सेवा में बरती गई लापरवाही की सच्चाई सामने आ सके।

गंभीर रूप से घायल अन्य लोग हायर सेंटर रेफर]

यातायात थानाध्यक्ष संदीप कुमार ने घटना की पुष्टि करते हुए बताया कि सड़क दुर्घटना में घायल दो व्यक्तियों की इलाज के क्रम में मौत हो गई है। शवों को पोस्टमार्टम की प्रक्रिया के लिए भेजा गया है। वहीं, कार में सवार अन्य दो गंभीर घायलों को प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर व उच्चस्तरीय इलाज के लिए हायर सेंटर (बड़े अस्पताल) रेफर कर दिया गया है। पुलिस ने दोनों वाहनों से जुड़े साक्ष्य जुटाकर अज्ञात वाहन की तलाश और आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है।