Kishanganj Road Accident : ठाकुरगंज में कार व ट्रक की टक्कर, डॉक्टर समेत 2 की मौत; परिजनों ने लगाया लापरवाही का आरोप

संवाद सूत्र, किशनगंज। रक्षाबंधन के पावन पर्व पर मधुबनी से सिलीगुड़ी जा रहे चिकित्सक परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। किशनगंज जिले के ठाकुरगंज प्रखंड अंतर्गत सुखानी थाना क्षेत्र के साबोडांगी ओवरब्रिज के समीप शुक्रवार सुबह करीब 5 बजे एक भीषण सड़क हादसा हो गया। तेज रफ्तार में जा रही मारुति सुजुकी ब्रेजा कार (संख्या BR 01HZ 2407) और अज्ञात वाहन (ट्रक) के बीच हुई आमने-सामने की जोरदार टक्कर में कार सवार चारों लोग गंभीर रूप से घायल हो गए।

हादसे के बाद मौके पर स्थानीय लोगों की भारी भीड़ जुट गई। आनन-फानन में सभी घायलों को प्राथमिक उपचार के लिए किशनगंज सदर अस्पताल पहुंचाया गया। हालांकि, अस्पताल में इलाज के दौरान डॉक्टर अनिल कुमार सिंह और पवन कुमार यादव ने दम तोड़ दिया।

परिजनों का गंभीर आरोप- समय पर इलाज मिलता तो बच जाती जान घटना के बाद मृतकों के परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है। शोकाकुल परिजनों ने सदर अस्पताल की आपातकालीन व्यवस्था और चिकित्सकों पर घोर लापरवाही का आरोप लगाया है। स्वजनों का कहना है कि यदि अस्पताल में घायलों को समय पर प्राथमिक व समुचित इलाज मिल जाता, तो दोनों की जान बचाई जा सकती थी। उन्होंने जिला प्रशासन से अस्पताल में लगे सीसीटीवी (CCTV) कैमरों के फुटेज की निष्पक्ष जांच कराने की मांग की है, ताकि आपातकालीन सेवा में बरती गई लापरवाही की सच्चाई सामने आ सके।