किशनगंज में शादी का झांसा देकर नाबालिग से दुष्कर्म, बंगाल का आरोपी गिरफ्तार

संवाद सहयोगी, किशनगंज। शादी का झांसा देकर नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म करने के आरोप में महिला थाना में एक युवक के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। प्राथमिकी दर्ज होने के बाद महिला थाना पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया।

गिरफ्तार आरोपी की पहचान बंगाल के ग्वालपोखर थाना क्षेत्र निवासी इम्तियाज के रूप में हुई है। मामले के अनुसंधानकर्ता अवर निरीक्षक सिमरन भारती के नेतृत्व में पुलिस ने यह कार्रवाई की। प्राथमिकी में आरोपी के अलावा पांच अन्य लोगों पर भी मारपीट और अन्य धाराओं में आरोप लगाए गए हैं। दर्ज प्राथमिकी के अनुसार, 17 फरवरी की शाम नाबालिग लड़की अपनी नानी के घर पर थी। इसी दौरान आरोपी उसे मोटरसाइकिल से खगड़ा मेला ले जाने के बहाने अपने साथ ले गया।

आरोप है कि रास्ते में सुनसान जगह देखकर आरोपी नाबालिग को मकई के खेत में ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया। पीड़िता के रोने पर आरोपी ने उसे शादी करने का भरोसा देकर चुप कराया और बाद में नानी के घर छोड़ दिया। घटना की जानकारी पीड़िता ने अपने स्वजनों को दी।

इसके बाद लड़की के पिता ने आरोपी के स्वजनों से संपर्क कर मामले में बात करने का प्रयास किया। प्राथमिकी में आरोप लगाया गया है कि इस दौरान आरोपी पक्ष के कुछ लोग लड़की के घर पहुंचे और गाली-गलौज व मारपीट की।