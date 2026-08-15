किशनगंज में मंत्री बुलो मंडल ने दी तिरंगे को सलामी; 3 करदाताओं को भामाशाह सम्मान, 5 भूमिहीनों को मिला वासगीत पर्चा

जागरण संवाददाता, किशनगंज। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर शनिवार को किशनगंज के ऐतिहासिक शहीद अशफाक उल्लाह खां खगड़ा स्टेडियम में जिला स्तरीय मुख्य समारोह हर्षोल्लास व राष्ट्रभक्ति के साथ मनाया गया। बिहार सरकार के ऊर्जा मंत्री सह किशनगंज जिले के प्रभारी मंत्री शैलेश कुमार उर्फ बुलो मंडल ने मुख्य अतिथि के रूप में राष्ट्रीय ध्वज फहराया।

ध्वजारोहण और सामूहिक राष्ट्रगान के बाद प्रभारी मंत्री ने भव्य परेड का निरीक्षण किया। जिलेवासियों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं देते हुए उन्होंने किशनगंज के चौमुखी विकास के लिए चल रही योजनाओं पर प्रकाश डाला। उन्होंने युवाओं से राष्ट्रहित में सक्रिय भूमिका निभाने और ऊर्जा संरक्षण के प्रति आमजन को जागरूक करने का आह्वान किया।

करदाताओं को भामाशाह और स्वास्थ्यकर्मियों को डॉ. रफत हुसैन अवार्ड समारोह में जिले के टॉप-3 नॉन-कॉरपोरेट व्यवसायी-करदाताओं (मेसर्स अहमद मोटर्स एलएलपी, मेसर्स जेडी मोटर्स तथा मेसर्स आलम एंटरप्राइजेज ईसी एंड ब्रदर्स) को 'भामाशाह सम्मान' से नवाजा गया। वहीं, स्वास्थ्य क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए आयुष्मान आरोग्य मंदिर गांछपाड़ा के सीएचओ राकेश बर्मन और बलुआडांगी की एएनएम प्रियंका कुमारी को 'डॉ. रफत हुसैन मेमोरियल अवार्ड' दिया गया। टीबी मुक्त अभियान और नियमित टीकाकरण में बेहतरीन प्रदर्शन के लिए जिला प्रतिरक्षण पदाधिकारी डॉ. देवेंद्र कुमार, नंदकिशोर राजा, चंचल कुमारी व रेडक्रॉस सोसाइटी को भी प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। राजस्व कार्य (अभियान बसेरा-2) में उपलब्धि के लिए ठाकुरगंज के सीओ मृत्युंजय कुमार पुरस्कृत हुए।

मेधावी विद्यार्थियों, खिलाड़ियों व गुड सेमेरिटन का बढ़ा मान शिक्षा के क्षेत्र में मैट्रिक की जिला टॉपर रूही नाज और द्वितीय स्थान पाने वाली राजमी बेगम को मेडल देकर सम्मानित किया गया। इंटरमीडिएट कला में गायत्री कुमारी व नजमीन प्रवीण, वाणिज्य में रौनक परवीन व मो. शरेयर आलम तथा विज्ञान संकाय में मो. नौनिहाल व मो. शम्स तबरेज को सम्मान मिला।

खेल के क्षेत्र में अंडर-17 फुटबॉल टीम के ग्रुप कैप्टन डब्लू रैन और वॉलीबॉल खिलाड़ी देव ज्योतिष शाह को प्रशस्ति पत्र मिला। सड़क हादसों में जान बचाने वाले तीन गुड सेमेरिटन (शमीम अशरफ, बाबर अली, सुनील हेंब्रम), स्काउट एंड गाइड के स्वयंसेवक और रेडक्रॉस के रक्तदाताओं को भी मंच से सम्मानित किया गया।

परेड में बीएसएफ प्रथम, 5 भूमिहीनों को मिला वासगीत पर्चा परेड के उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए बीएसएफ बटालियन किशनगंज (प्लाटून कमांडर एसआइ गणेश कुमार) को प्रथम, डीएपी महिला प्लाटून (सार्जेंट श्वेता कुमारी) को द्वितीय और डीएपी पुरुष प्लाटून (सार्जेंट रत्नेश कुमार गिरी) को तृतीय पुरस्कार मिला।