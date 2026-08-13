बिहार के किशनगंज में हैवानियत: दहेज के लिए पत्नी को किया दोस्त के हवाले, दुष्कर्म का आरोप
किशनगंज की एक महिला ने पति और ससुराल वालों पर 2 लाख रुपये दहेज मांगने और प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है। महिला का आरोप है कि पति उसे पंजाब ले गया, दो ...और पढ़ें
HighLights
महिला ने पति पर 2 लाख दहेज मांगने का आरोप लगाया।
पति ने पंजाब में दोस्त के हवाले कर दुष्कर्म कराया।
उत्तर प्रदेश के रेलवे स्टेशन पर छोड़कर पति फरार हो गया।
जागरण संवाददाता, किशनगंज। दहेज प्रताड़ना और महिला उत्पीड़न का एक गंभीर मामला सामने आया है। बहादुरगंज थाना क्षेत्र की एक महिला ने अपने पति और ससुराल वालों पर दो लाख रुपये दहेज की मांग को लेकर शारीरिक और मानसिक प्रताड़ना देने का आरोप लगाया है।
महिला का आरोप है कि मांग पूरी नहीं होने पर पति उसे पंजाब ले गया, जहां उसने दोस्त के हवाले कर दिया। दोस्त ने उसके साथ दुष्कर्म किया। विरोध करने पर पति उसे उत्तर प्रदेश के एक रेलवे स्टेशन पर छोड़कर फरार हो गया।
पीड़िता ने महिला थाना में दर्ज कराई शिकायत में बताया कि उसकी शादी 17 मई 2021 को बहादुरगंज निवासी एक युवक से हुई थी। शादी के कुछ समय बाद ही पति और ससुराल पक्ष के लोग दो लाख रुपये दहेज की मांग करने लगे। मांग पूरी नहीं होने पर उसे लगातार प्रताड़ित किया जाने लगा।
महिला के अनुसार, पति उसे अपने साथ पंजाब के जालंधर ले गया। वहां भी प्रताड़ना का सिलसिला जारी रहा। जीवनयापन के लिए उसने एक बैटरी फैक्ट्री में काम करना शुरू किया, लेकिन पति उसकी कमाई के रुपये छीन लेता था और दोस्तों के साथ मौज-मस्ती करता था।
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पीड़िता का आरोप है कि इसी दौरान पति के दोस्तों ने उसके साथ दुष्कर्म किया। जब उसने इसका विरोध किया तो पति उसे वापस किशनगंज लाने के बहाने निकला, लेकिन उत्तर प्रदेश के एक रेलवे स्टेशन पर अकेला छोड़कर फरार हो गया।
किसी तरह किशनगंज लौटने के बाद महिला ने बहादुरगंज थाना में शिकायत की। हालांकि, उस समय पुलिस ने दोनों पक्षों के बीच समझौता करा दिया। समझौते के बाद पति उसे फिर जालंधर ले गया।
पीड़िता के अनुसार, करीब 15 दिन पहले वह मायके लौटी थी। इसके बाद पति उसे घूमने के बहाने बहादुरगंज के झांसी रानी चौक ले गया और वहां छोड़कर फरार हो गया।
महिला ने बताया कि वह किसी तरह ससुराल पहुंची, लेकिन वहां भी उसे दहेज की मांग पूरी नहीं करने पर मारपीट कर घर से निकाल दिया गया। इसके बाद वह न्याय की मांग लेकर महिला थाना पहुंची।
महिला थानाध्यक्ष सुनीता कुमारी ने बताया कि पीड़िता के लिखित आवेदन के आधार पर मामला दर्ज कर लिया गया है। पुलिस सभी आरोपों की जांच कर रही है और जांच के बाद आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी।