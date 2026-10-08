दूध नहीं पी रहा था नवजात, परिवार ने कमजोरी समझ टाला! किशनगंज में आशा की सजगता से समय पर इलाज, बची जान

संवाद सहयोगी, किशनगंज। जिले के बेलवा बस्ती निवासी राजेश के घर नवजात शिशु के जन्म के बाद चारों ओर खुशियों का माहौल था। हालांकि, प्रसव के कुछ ही दिनों बाद नवजात ने अचानक मां का दूध पीना कम कर दिया और सामान्य से अधिक समय तक सोने लगा।

परिवार इसे नवजात बच्चे की स्वाभाविक कमजोरी मानकर नजरअंदाज कर रहा था। इसी दौरान स्वास्थ्य विभाग के नियमित गृह आधारित नवजात देखभाल (HBNC) कार्यक्रम के तहत राजेश के घर पहुंचीं स्थानीय आशा कार्यकर्ता जोहरा खातून की नजर शिशु पर पड़ी।

उन्होंने बच्चे की गिरती स्थिति को सामान्य न मानकर खतरे के संकेत को तुरंत पहचान लिया और परिजनों को बिना समय गंवाए निकटतम स्वास्थ्य केंद्र ले जाने की सलाह दी। समय पर मिली चिकित्सकीय देखभाल से मासूम की जान बच सकी और उसकी स्थिति में तेजी से सुधार आया।

प्रसव के 42 दिनों तक मां-बच्चे पर कड़ा पहरा, खतरे के लक्षणों पर तुरंत एक्शन स्वास्थ्य विभाग की नीति के अनुसार प्रसव के बाद शुरुआती 42 दिन मां और नवजात शिशु दोनों के स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से अत्यंत संवेदनशील होते हैं। इस दौरान आशा कार्यकर्ता नियमित अंतराल पर गृह भ्रमण कर धात्री माता के स्वास्थ्य, स्तनपान, बच्चे के तापमान, सांस लेने की गति

और शारीरिक गतिविधियों की बारीकी से निगरानी करती हैं। इसके अलावा परिजनों को व्यक्तिगत स्वच्छता, साबुन से हाथ धोने, गर्भनाल की सफाई और शिशु को गर्म रखने के व्यावहारिक तरीके सिखाए जाते हैं। शत-प्रतिशत डिजिटलाइजेशन का निर्देश, बीएचएम व बीसीएम को जिम्मेदारी स्वास्थ्य सेवाओं की मॉनिटरिंग को पारदर्शी और प्रभावी बनाने के लिए जिला विकास अधिकारी (डीडीए) सुमन सिंहा ने कड़ा रुख अपनाया है। उन्होंने जिले भर में आशा कार्यकर्ताओं के सभी रजिस्टरों को तीन दिनों के भीतर शत-प्रतिशत अद्यतन (अपडेट) और डिजिटलीकृत करने का आदेश दिया है।