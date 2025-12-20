भारत-नेपाल के बीच व्यापार को मिलेगी रफ्तार, गलगलिया रेलवे स्टेशन में जल्द शुरू होगी पार्सल वैन लोडिंग सुविधा

संवाद सूत्र, ठाकुरगंज (किशनगंज)। गलगलिया रेलवे स्टेशन में पार्सल वेन लोडिंग कार्य का शीघ्र शुरू किए जाने की दिशा में रेलवे प्रशासन पहल कर रही है। जिसको लेकर शनिवार को गलगलिया रेलवे स्टेशन परिसर में एक बैठक हुई। जिसमें गलगलिया रेलवे यात्री समिति, नेपाल–भारत मैत्री संघ के प्रतिनिधियों, स्थानीय जनप्रतिनिधियों तथा रेलवे अधिकारियों ने भाग लिया। बैठक में सभी लोगों ने गलगलिया रेलवे स्टेशन को एक महत्वपूर्ण व्यापारिक और यात्री केंद्र के रूप में विकसित करने के लिए आपसी समन्वय के साथ कार्य करने पर सहयोग करने की बात कही।

वाणिज्यिक प्रबंधन निरीक्षक राजदीप बसु ने बताया कि ठाकुरगंज विधानसभा क्षेत्र के विधायक गोपाल कुमार अग्रवाल द्वारा गलगलिया रेलवे स्टेशन में पार्सल वेन लोडिंग, रैक प्वाइंट सहित अन्य मूलभूत सुविधाओं की मांग को लेकर रेलवे के वरीय अधिकारियों को दिए गए पत्र के आलोक में स्टेशन का स्थलीय निरीक्षण किया गया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि विधायक द्वारा उठाए गए सभी बिंदुओं को गंभीरता से लेते हुए आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।

रेलवे अधिकारियों ने बताया कि गलगलिया रेलवे स्टेशन सामरिक और व्यावसायिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। यहां रैक प्वाइंट की संभावना, पड़ोसी देश नेपाल के साथ व्यापारिक संबंध, स्थानीय उद्योगों को बेहतर परिवहन सुविधा उपलब्ध कराने तथा सीमावर्ती क्षेत्र के रेल यात्रियों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए स्टेशन की आधारभूत संरचना का व्यापक आकलन किया जा रहा है।

बहुत जल्द गलगलिया रेलवे स्टेशन को इन सुविधाओं से लैस किया जाएगा, जिससे न केवल गलगलिया बल्कि आसपास के क्षेत्रों का भी समग्र विकास होगा। इससे युवाओं को रोजगार के नए अवसर मिलेंगे और रेलवे को भी आर्थिक रूप से लाभ होगा।

बैठक के दौरान गलगलिया क्षेत्र में संचालित रीगल रिसोर्सेस स्टार्च कंपनी, अनमोल बिस्कुट सहित अन्य औद्योगिक इकाइयों के प्रतिनिधियों ने कहा कि यदि गलगलिया रेलवे स्टेशन पर रैक प्वाइंट एवं पार्सल वेन लोडिंग की सुविधा उपलब्ध कराई जाती है, तो कंपनियों को माल परिवहन में होने वाले अतिरिक्त खर्च से राहत मिलेगी। इसका सीधा लाभ स्थानीय लोगों को रोजगार और आर्थिक गतिविधियों के रूप में मिलेगा।

इस अवसर पर नेपाल–भारत मैत्री संघ के अध्यक्ष प्रदीप रेगमी एवं जिला उद्योग संघ, झापा (नेपाल) के अध्यक्ष यम बहादुर श्रेष्ठ ने जानकारी दी कि आगामी एक माह के भीतर नेपाल सीमा से सटे भद्रपुर में पादप संगरोध केंद्र (प्लांट क्वारंटाइन स्टेशन) की स्थापना हो जाएगी।