सीमांचल में 72 अपराधियों की लिस्ट तैयार, ऑपरेशन 'माफिया दमन' के तहत होगी कार्रवाई

सुभजीत शेखर, किशनगंज। राज्य में नई सरकार की गठन के बाद कानून व्यवस्था को दुरुस्त करने को लेकर पूरे बिहार में माफियाओं पर शिकंजा कसा जा रहा है।

इसी दौरान पूरे बिहार के साथ सीमांचल के चारों जिले के माफियाओं का सूची तैयार किया गया है। इस सूची में अब तक सीमांचल के किशनगंज, अररिया, कटिहार और पूर्णिया के लगभग 72 माफियाओं का नाम है।

किशनगंज जिले के 12 ऐसे माफियाओं का नाम इसमें शामिल हैं। जिसमें इंट्री माफिया, जमीन माफिया, संगठित अपराध माफिया, सैक्स रैकेट माफिया, अन्य नाम हैं। इनकी अवैध संपत्ति को भी जब्त किया जाएगा।

अपराध के खिलाफ जोरदार कार्रवाई पुलिस ने शुरू कर दिया है और बिहार के माफियाओं की कमर तोड़ने की योजना बनाई है।

पूर्णिया रेंज के अंतर्गत चारों जिले के माफियाओं की सूची पुलिस मुख्यालय के द्वारा मांगा गया था इसके बाद डीआईजी के द्वारा चारों जिले के 72 माफियाओं की सूची तैयार कर पुलिस मुख्यालय भेजा गया है और इन माफियाओं में सबसे अधिक जमीन, खनन, शराब, संगठित अपराध संचालित करने वाले माफिया और भी कई पेशेवर बदमाश हैं जिन्होंने इस माध्यम से अवैध संपत्ति अर्जित की है।