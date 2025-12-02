Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    सीमांचल में 72 अपराधियों की लिस्ट तैयार, ऑपरेशन 'माफिया दमन' के तहत होगी कार्रवाई

    By Subjeet Shekhar Edited By: Piyush Pandey
    Updated: Tue, 02 Dec 2025 01:35 PM (IST)

    बिहार में नई सरकार बनने के बाद कानून व्यवस्था को सुधारने के लिए माफियाओं पर कार्रवाई शुरू हो गई है। सीमांचल के किशनगंज, अररिया, कटिहार और पूर्णिया जिलों के 72 माफियाओं की सूची तैयार की गई है, जिनमें जमीन, खनन और शराब माफिया शामिल हैं। इनकी अवैध संपत्ति जब्त की जाएगी और पुलिस माफिया सिंडिकेट को तोड़ने के लिए तैयार है।

    prefferd source google
    Hero Image

    प्रस्तुति के लिए इस्तेमाल की गई तस्वीर। (जागरण)

    सुभजीत शेखर, किशनगंज। राज्य में नई सरकार की गठन के बाद कानून व्यवस्था को दुरुस्त करने को लेकर पूरे बिहार में माफियाओं पर शिकंजा कसा जा रहा है।

    इसी दौरान पूरे बिहार के साथ सीमांचल के चारों जिले के माफियाओं का सूची तैयार किया गया है। इस सूची में अब तक सीमांचल के किशनगंज, अररिया, कटिहार और पूर्णिया के लगभग 72 माफियाओं का नाम है।

    किशनगंज जिले के 12 ऐसे माफियाओं का नाम इसमें शामिल हैं। जिसमें इंट्री माफिया, जमीन माफिया, संगठित अपराध माफिया, सैक्स रैकेट माफिया, अन्य नाम हैं। इनकी अवैध संपत्ति को भी जब्त किया जाएगा।

    अपराध के खिलाफ जोरदार कार्रवाई पुलिस ने शुरू कर दिया है और बिहार के माफियाओं की कमर तोड़ने की योजना बनाई है।

    पूर्णिया रेंज के अंतर्गत चारों जिले के माफियाओं की सूची पुलिस मुख्यालय के द्वारा मांगा गया था इसके बाद डीआईजी के द्वारा चारों जिले के 72 माफियाओं की सूची तैयार कर पुलिस मुख्यालय भेजा गया है और इन माफियाओं में सबसे अधिक जमीन, खनन, शराब, संगठित अपराध संचालित करने वाले माफिया और भी कई पेशेवर बदमाश हैं जिन्होंने इस माध्यम से अवैध संपत्ति अर्जित की है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    पूर्णिया प्रक्षेत्र के आईजी प्रमोद मंडल ने बताया कि पुलिस मुख्यालय से उनके रेंज के माफियाओं की सूची मांगी गई थी। 72 माफियाओं की सूची भेजी गयी है।

    दरअसल राज्य में नई सरकार की गठन के बाद से ही कानून व्यवस्था को और दुरुस्त करने को लेकर माफियाओं पर शिकंजा कसने की तैयारी शुरू कर दिया है। डीआईजी ने कहा कि सीमांचल में माफिया सिंडिकेट की कमर तोड़ने का पूरी तैयारी कर ली गई है।