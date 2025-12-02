किशनगंज पुलिस को मिली सफलता, 245 ग्राम ब्राउन शुगर और नशे के टेबलेट के साथ एक तस्कर गिरफ्तार
किशनगंज के गलगलिया में पुलिस और एसएसबी ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए एक तस्कर को गिरफ्तार किया है। उसके पास से 245 ग्राम ब्राउन शुगर, नशे के टेबलेट और नेपाली मुद्रा बरामद हुई है, जिसका अनुमानित मूल्य 9 लाख 80 हजार रुपये है। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि भारत-नेपाल सीमा पर अवैध गतिविधियों के खिलाफ यह अभियान चलाया जा रहा है।
संवाद सूत्र, गलगलिया (किशनगंज)। गलगलिया थाना क्षेत्र के दरभंगिया टोला में मंगलवार को छापेमारी कर पुलिस व एसएसबी की टीम ने 245 ग्राम ब्राउन शुगर, नशे का टेबलेट, नेपाली रुपये के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया। बरामद ब्राउन शुगर की कीमत करीब 9 लाख 80 हजार रुपये आंकी जा रही है।
पुलिस अधीक्षक सागर कुमार ने बताया कि भारत-नेपाल सीमा पर अवैध गतिविधियों के साथ ही शराब व मादक पदार्थ की तस्करी के खिलाफ निरंतर अभियान चलाया जा रहा है।
इसी बीच सूचना मिली कि गलगलिया थाना क्षेत्र के दरभंगिया टोला में सोनू कामती नामक व्यक्ति द्वारा अवैध मादक पदार्थ ब्राउन शुगर की खरीद-बिक्री कर रहे हैं। जिस आलोक में अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी टू मंगलेश कुमार सिंह के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया।
जिसमें गलगलिया थानाध्यक्ष राकेश कुमार, कुर्लीकोट थानाध्यक्ष अभिषेक कुमार, गलगलिया थाना के दारोगा वेद प्रकाश निषाद, सअनि छबीला हाजरा, सिपाही अमित कुमार शामिल थे।
गठित टीम ने एसएसबी 41वीं वाहिनी के अधिकारी व जवान के साथ दरभंगिया टोला स्थित ठिकाने पर छापेमारी की गई। इस दौरान उसी टोले के संतोष कामती के पुत्र सोनू कामती को पकड़ा गया। पूछताछ में उसने स्वीकार किया कि वह ब्राउन शुगर की तस्करी में शामिल है।
पकड़ाए तस्कर के निशानदेही पर 245 ग्राम ब्राउन शुगर (बाजार मूल्य करीब 9 लाख 80 हजार), 2520 नेपाली रुपये, 30 पीस नाइट्राजेपाम टेबलेट, एक वजन मशीन व एक मोबाइल बरामद किया गया।
एसपी ने बताया कि इस मामले में केस दर्ज कर पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है। बरामद मोबाइल को भी खंगाला जा रहा है। तस्करी में संलिप्त अन्य तस्करों की गिरफ्तारी के लिए भी छापेमारी की जा रही है।
