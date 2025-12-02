बिहार में निगरानी टीम का एक्शन, 2.5 लाख रुपये घूस के साथ राजस्व कर्मचारी गिरफ्तार

जागरण संवाददाता, किशनगंज। मंगलवार को प्रखंड कार्यालय के समीप स्थित एक होटल से 2.5 लाख रुपए घूस ले रहे एक राजस्व कर्मचारी को निगरानी विभाग की टीम ने गिरफ्तार किया। जानकारी के अनुसार, खगड़ा निवासी ओवेस अंसारी ने निगरानी विभाग में शिकायत की थी।

शिकायत में कहा था कि जमीन के दाखिल-खारिज परिमार्जन के नाम पर राजस्व कर्मचारी राजदीप पासवान के द्वारा 2.5 लाख की मांग की जा रही है। शिकायत के आलोक में निगरानी विभाग की टीम के द्वारा मामले की जांच की गई।

मामला सत्य पाए जाने के बाद निगरानी टीम ने जाल बिछाकर प्रखंड कार्यालय के समीप स्थित अभिषेक होटल से घूस लेते हुए राजस्व कर्मचारी को रंगे हाथ गिरफ्तार किया। निगरानी के डीएसपी विनोद कुमार ने बताया कि वादी ओवेस अंसारी ने परिमार्जन के लिए अंचल अधिकारी को आवेदन दिया था। जिसके बाद उन्हें राजस्व कर्मचारी के पास भेजा गया। जहां राजस्व कर्मचारी राजदीप पासवान ने घूस की मांग की। 2.5 लाख रुपए में मामला तय हुआ।