किशनगंज में स्वतंत्रता दिवस मंच से मंत्री बुलो मंडल का तीखा वार; कहा- सरस्वती पूजा के चंदे से पी जाती है शराब, फिर डांस

जागरण संवाददाता, किशनगंज। स्वतंत्रता दिवस के पावन अवसर पर शनिवार को किशनगंज के शहीद अशफाक उल्लाह खां खगड़ा स्टेडियम में आयोजित मुख्य समारोह के दौरान बिहार के ऊर्जा मंत्री सह जिला प्रभारी मंत्री शैलेश कुमार उर्फ बुलो मंडल का एक बयान सियासी और सामाजिक गलियारों में जबरदस्त चर्चा का विषय बन गया। ध्वजारोहण और परेड निरीक्षण के बाद अपने संबोधन में मंत्री ने सरस्वती पूजा और अन्य त्योहारों के दौरान युवाओं के एक वर्ग द्वारा की जाने वाली हरकतों पर बेबाक और तीखी टिप्पणी कर दी।

मंच से जनता को संबोधित करते हुए मंत्री बुलो मंडल ने कहा कि देश में होली, दीपावली और ईद जैसे तमाम पर्व-त्योहार सभी लोग मिल-जुलकर सौहार्दपूर्ण वातावरण में मनाते हैं। इसी क्रम में उन्होंने सरस्वती पूजा के दौरान होने वाली गतिविधियों पर गंभीर सवाल खड़े करते हुए कहा कि कुछ युवा सड़कों पर बैरियर लगाकर जबरन चंदा वसूलते हैं और बाद में उसी पैसे से शराब पीकर डीजे की धुन पर हुड़दंग मचाते हैं।

'मैंने अपनी आंखों से देखा है', युवाओं के व्यवहार पर उठाए सवाल प्रभारी मंत्री ने सार्वजनिक मंच से कहा कि उन्होंने खुद अपनी आंखों से इस तरह की अशोभनीय गतिविधियां देखी हैं। उन्होंने सभा में मौजूद लोगों और युवाओं से सीधा सवाल पूछते हुए कहा— "क्या हमारे समाज के युवाओं को इस तरह के आचरण और गतिविधियों में शामिल होना चाहिए?"

मंत्री ने किसी विशेष संगठन या समुदाय का नाम तो नहीं लिया, लेकिन त्योहारों की आड़ में होने वाली जबरन वसूली और शराबबंदी वाले राज्य में शराब पीकर डीजे पर नाचने के उनके बयान ने प्रशासनिक व राजनीतिक महकमे में हलचल मचा दी है।

विकास की चर्चा के बीच भाषण का यह हिस्सा बना 'टॉक ऑफ द टाउन' मंत्री की यह टिप्पणी उस वक्त आई जब वह जिले के चौमुखी विकास, प्रशासनिक उपलब्धियों और ऊर्जा संरक्षण की योजनाओं का उल्लेख कर रहे थे। स्वतंत्रता दिवस जैसे गरिमामय और राष्ट्रीय मंच से युवाओं के व्यवहार, पूजा के नाम पर चंदा वसूली और शराबखोरी को लेकर की गई इस तल्ख टिप्पणी के बाद समारोह स्थल पर मौजूद लोगों के बीच कानाफूसी और चर्चाएं तेज हो गईं।