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किशनगंज में स्वतंत्रता दिवस मंच से मंत्री बुलो मंडल का तीखा वार; कहा- सरस्वती पूजा के चंदे से पी जाती है शराब, फिर डांस

By Amrendra Kant Edited By: Dilip Kumar Shukla
Updated: Sat, 15 Aug 2026 04:47 PM (IST)

किशनगंज में स्वतंत्रता दिवस समारोह के दौरान मंत्री बुलो मंडल ने युवाओं द्वारा सरस्वती पूजा के चंदे का दुरुपयोग कर शराब पीने और हुड़दंग मचाने पर तीखी टिप्पणी की। उनके इस बयान ने सियासी और सामाजिक गलियारों में हलचल मचा दी है, जिससे राजनीतिक बहस छिड़ गई है।

खगड़ा स्टेडियम में झंडोत्तोलन के बाद संबोधन में बोले प्रभारी मंत्री शैलेश कुमार उर्फ बुलो मंडल; भाषण बना चर्चा का विषय

खगड़ा स्टेडियम में झंडोत्तोलन के बाद संबोधन में बोले प्रभारी मंत्री शैलेश कुमार उर्फ बुलो मंडल; भाषण बना चर्चा का विषय

HighLights

  1. मंत्री बुलो मंडल ने युवाओं के आचरण पर सवाल उठाए।

  2. सरस्वती पूजा चंदे से शराब पीने, हुड़दंग मचाने का आरोप।

  3. स्वतंत्रता दिवस मंच से दिए बयान पर सियासी हलचल।

जागरण संवाददाता, किशनगंज। स्वतंत्रता दिवस के पावन अवसर पर शनिवार को किशनगंज के शहीद अशफाक उल्लाह खां खगड़ा स्टेडियम में आयोजित मुख्य समारोह के दौरान बिहार के ऊर्जा मंत्री सह जिला प्रभारी मंत्री शैलेश कुमार उर्फ बुलो मंडल का एक बयान सियासी और सामाजिक गलियारों में जबरदस्त चर्चा का विषय बन गया। ध्वजारोहण और परेड निरीक्षण के बाद अपने संबोधन में मंत्री ने सरस्वती पूजा और अन्य त्योहारों के दौरान युवाओं के एक वर्ग द्वारा की जाने वाली हरकतों पर बेबाक और तीखी टिप्पणी कर दी।

मंच से जनता को संबोधित करते हुए मंत्री बुलो मंडल ने कहा कि देश में होली, दीपावली और ईद जैसे तमाम पर्व-त्योहार सभी लोग मिल-जुलकर सौहार्दपूर्ण वातावरण में मनाते हैं। इसी क्रम में उन्होंने सरस्वती पूजा के दौरान होने वाली गतिविधियों पर गंभीर सवाल खड़े करते हुए कहा कि कुछ युवा सड़कों पर बैरियर लगाकर जबरन चंदा वसूलते हैं और बाद में उसी पैसे से शराब पीकर डीजे की धुन पर हुड़दंग मचाते हैं।

'मैंने अपनी आंखों से देखा है', युवाओं के व्यवहार पर उठाए सवाल

प्रभारी मंत्री ने सार्वजनिक मंच से कहा कि उन्होंने खुद अपनी आंखों से इस तरह की अशोभनीय गतिविधियां देखी हैं। उन्होंने सभा में मौजूद लोगों और युवाओं से सीधा सवाल पूछते हुए कहा— "क्या हमारे समाज के युवाओं को इस तरह के आचरण और गतिविधियों में शामिल होना चाहिए?"

Bihar Minister Bulo Mandal Slams Youth Over Saraswati Puja Fund Misuse

मंत्री ने किसी विशेष संगठन या समुदाय का नाम तो नहीं लिया, लेकिन त्योहारों की आड़ में होने वाली जबरन वसूली और शराबबंदी वाले राज्य में शराब पीकर डीजे पर नाचने के उनके बयान ने प्रशासनिक व राजनीतिक महकमे में हलचल मचा दी है।

विकास की चर्चा के बीच भाषण का यह हिस्सा बना 'टॉक ऑफ द टाउन'

मंत्री की यह टिप्पणी उस वक्त आई जब वह जिले के चौमुखी विकास, प्रशासनिक उपलब्धियों और ऊर्जा संरक्षण की योजनाओं का उल्लेख कर रहे थे। स्वतंत्रता दिवस जैसे गरिमामय और राष्ट्रीय मंच से युवाओं के व्यवहार, पूजा के नाम पर चंदा वसूली और शराबखोरी को लेकर की गई इस तल्ख टिप्पणी के बाद समारोह स्थल पर मौजूद लोगों के बीच कानाफूसी और चर्चाएं तेज हो गईं।

बयान के निकाले जा रहे राजनीतिक मायने

प्रभारी मंत्री ने जहां एक ओर युवाओं से राष्ट्र निर्माण में सक्रिय भागीदारी और सकारात्मक ऊर्जा के साथ आगे बढ़ने की अपील की, वहीं दूसरी ओर सार्वजनिक मंच से दिया गया यह बयान अब राजनीतिक तूल पकड़ता नजर आ रहा है। विपक्ष और सामाजिक हलकों में इस बात को लेकर बहस छिड़ गई है कि राष्ट्रीय पर्व के अवसर पर इस तरह की टिप्पणी कितनी प्रासंगिक थी। आने वाले दिनों में मंत्री के इस बयान पर सियासी बयानबाजी और तेज होने के पूरे आसार हैं।