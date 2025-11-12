Kishanganj Election 2025: एक-एक सीट पर तीर-पतंग, दो पर पंजा दिख रहा भारी

अमरेंद्र कांत, किशनगंज। जिले में चारों विधानसभा क्षेत्रों में मतदान केंद्रों पर मतदाताओं की कतार लगी रही। यहां एक-एक सीट पर तीर व पतंग तो दो सीट पर पंजा के प्रति मतदाताओं का झुकाव देखा गया। हालांकि, एआईएमआईएम को मिले वोट के आधार पर दो सीटों पर बाजी पलट भी सकती है।

2020 में जिले की एक सीट पर कांग्रेस, एक पर राजद एवं दो पर एआईएमआईएम ने जीत हासिल की थी। इस बार किशनगंज विधानसभा सीट पर कांग्रेस के कमरूल हुदा व भाजपा की स्वीटी सिंह के बीच सीधा मुकाबला है। एआईएमआईएम के शम्स आगाज के पक्ष में भी मतदान हुआ है।

शहरी क्षेत्र में कम जबकि पोठिया प्रखंड के ग्रामीण इलाकों में अधिक वोट मिलने की संभावना जताई जा रही है। मुस्लिम बहुल अधिकांश मतदान केंद्रों पर कांग्रेस के प्रति झुकाव देखा गया।

हिंदू बहुल मतदान केंद्र खासकर शहरी क्षेत्रों में लोगों का झुकाव भाजपा की ओर रहा। मुस्लिम आबादी के वोट में अगर बिखराव हुआ है तो इस सीट पर बाजी पलट सकती है।

कोचाधामन विधानसभा सीट पर राजद के मुजाहिद आलम व एआईएमआईएम सरवर आलम सीधे मुकाबले में हैं। भाजपा की वीणा देवी इसे त्रिकोणीय बना सकती हैं। यहां भी मुस्लिम वोटों के बिखराव का फायदा भाजपा को हो सकता है।

ठाकुरगंज विधानसभा सीट पर जदयू के गोपाल कुमार अग्रवाल व राजद के सउद आलम बीच मुख्य मुकाबला है। यहां एआईएमआईएम के गुलाम हसनैन को मिले वोट के आधार पर परिणाम को एनडीए के पक्ष में देखा जा सकता है।

बहादुरगंज विधानसभा क्षेत्र भी मुस्लिम बहुल सीट है। यहां कांग्रेस प्रत्याशी मुसब्बिर आलम का इमेज काम करता दिख रहा है। यहां मुकाबला त्रिकोणीय हो सकता है। मुस्लिम वोट के साथ हिंदू वोट का भी बिखराव होने की बात सामने आ रही है। इसका फायदा कांग्रेस को मिलने की संभावना है।